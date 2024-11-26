Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 26.11.2024 (обновлено: 14:31 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kadyrov-1985792496.html
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье - РИА Новости, 26.11.2024
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:26
2024-11-26T14:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985791788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da35653ef2338bc48c9ccb36ff028ffa.jpg
ГРОЗНЫЙ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском направлении. "Харьковское направление. Работает группа "Канады" легендарного отряда "Охотника" спецназа "АХМАТ". Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья", - написал Кадыров. Он сообщил, что в результате работы в зоне спецоперации уничтожен подвезенный БК, регулярно "ликвидируется и живая сила врага". "Так держать, ребята! Мы гордимся вами!" - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20241124/kadyrov-1985401142.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения позиций ВСУ на харьковском направлении
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на харьковском направлении
2024-11-26T14:26
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985791788_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d57e170b8c9556f3bf6929e7a34cc32d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье

Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье под Харьковом

Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском направлении.
"Харьковское направление. Работает группа "Канады" легендарного отряда "Охотника" спецназа "АХМАТ". Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья", - написал Кадыров.
Он сообщил, что в результате работы в зоне спецоперации уничтожен подвезенный БК, регулярно "ликвидируется и живая сила врага".
"Так держать, ребята! Мы гордимся вами!" - добавил глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Грозном - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Кадыров показал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Часова Яра
24 ноября, 00:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала