https://ria.ru/20241126/kadyrov-1985792496.html

Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье

Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье - РИА Новости, 26.11.2024

Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:26

2024-11-26T14:26

2024-11-26T14:31

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985791788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da35653ef2338bc48c9ccb36ff028ffa.jpg

ГРОЗНЫЙ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском направлении. "Харьковское направление. Работает группа "Канады" легендарного отряда "Охотника" спецназа "АХМАТ". Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья", - написал Кадыров. Он сообщил, что в результате работы в зоне спецоперации уничтожен подвезенный БК, регулярно "ликвидируется и живая сила врага". "Так держать, ребята! Мы гордимся вами!" - добавил глава Чечни.

https://ria.ru/20241124/kadyrov-1985401142.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения позиций ВСУ на харьковском направлении Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на харьковском направлении 2024-11-26T14:26 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров