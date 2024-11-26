https://ria.ru/20241126/kadyrov-1985792496.html
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье - РИА Новости, 26.11.2024
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:26
2024-11-26T14:26
2024-11-26T14:31
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 26 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения украинских позиций в районе населенного пункта Стрелечья на харьковском направлении. "Харьковское направление. Работает группа "Канады" легендарного отряда "Охотника" спецназа "АХМАТ". Наши бойцы успешно отрабатывают по позициям противника в районе населенного пункта Стрелечья", - написал Кадыров. Он сообщил, что в результате работы в зоне спецоперации уничтожен подвезенный БК, регулярно "ликвидируется и живая сила врага". "Так держать, ребята! Мы гордимся вами!" - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20241124/kadyrov-1985401142.html
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Кадры уничтожения позиций ВСУ на харьковском направлении
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ на харьковском направлении
2024-11-26T14:26
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рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье
Кадыров показал кадры уничтожения позиций ВСУ в Стрелечье под Харьковом