https://ria.ru/20241126/japonija-1985697718.html

В Японии при испытании двигателя новой ракеты произошел пожар

В Японии при испытании двигателя новой ракеты произошел пожар - РИА Новости, 26.11.2024

В Японии при испытании двигателя новой ракеты произошел пожар

Пожар произошел при испытании двигателя второй ступени новой твердотопливной японской ракеты Epsilon S, сообщил генеральный секретарь правительства Японии... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:40

2024-11-26T05:40

2024-11-26T07:03

кагосима (префектура)

акита (префектура)

земля

япония

в мире

есимаса хаяси

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ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Пожар произошел при испытании двигателя второй ступени новой твердотопливной японской ракеты Epsilon S, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, добавив, что информации о пострадавших нет."Сегодня на полигоне твердотопливных ракет Японского аэрокосмического агентства JAXA в космическом центре Танэгасима при проведении испытаний двигателя второй ступени новой ракеты Epsilon S произошел взрыв. Испытания проводились на территории, куда заранее был запрещен проход. Нам сообщили, что к этому часу никто не пострадал", - сказал Хаяси на пресс-конференции.Испытания должны были продлиться 120 секунд, однако на 30-й секунде произошел взрыв, который повлек за собой пожар.Аэрокосмическое агентство выясняет причины происшедшего.Это уже второй инцидент с двигателем этого типа ракеты. В июле прошлого года во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты Epsilon S на полигоне в префектуре Акита произошел взрыв. Инцидент произошел через минуту после начала испытаний.Первый запуск компактной экономичной ракеты Epsilon на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий - в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый – в ноябре 2021 года. Однако запуск Epsilon -6 завершился неудачей – трансляция была прервана, японское аэрокосмическое агентство JAXA уже после старта направило сигнал с Земли на уничтожение ракеты в связи с возникновением проблем, не позволивших провести нормальный полет.Epsilon S является новой модификацией этого класса ракет. Для этого был разработан двухступенчатый двигатель с усиленной тягой.Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981031725.html

https://ria.ru/20240710/yaponiya-1958819516.html

кагосима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кагосима (префектура), акита (префектура), земля, япония, в мире, есимаса хаяси