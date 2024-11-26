В Японии при испытании двигателя новой ракеты произошел пожар
NHK: при испытании двигателя второй ступени ракеты Epsilon S произошел пожар
© AP Photo / Sherry ZhengЯпонские пожарные
© AP Photo / Sherry Zheng
Японские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 ноя – РИА Новости. Пожар произошел при испытании двигателя второй ступени новой твердотопливной японской ракеты Epsilon S, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси, добавив, что информации о пострадавших нет.
"Сегодня на полигоне твердотопливных ракет Японского аэрокосмического агентства JAXA в космическом центре Танэгасима при проведении испытаний двигателя второй ступени новой ракеты Epsilon S произошел взрыв. Испытания проводились на территории, куда заранее был запрещен проход. Нам сообщили, что к этому часу никто не пострадал", - сказал Хаяси на пресс-конференции.
Испытания должны были продлиться 120 секунд, однако на 30-й секунде произошел взрыв, который повлек за собой пожар.
Аэрокосмическое агентство выясняет причины происшедшего.
Это уже второй инцидент с двигателем этого типа ракеты. В июле прошлого года во время испытаний двигателя второй ступени малой ракеты Epsilon S на полигоне в префектуре Акита произошел взрыв. Инцидент произошел через минуту после начала испытаний.
Первый запуск компактной экономичной ракеты Epsilon на твердом топливе состоялся в 2013 году, следующий - в конце 2016 года, в январе 2018 года успешно прошел третий запуск ракеты, четвертый был осуществлен в январе 2019 года, пятый – в ноябре 2021 года. Однако запуск Epsilon -6 завершился неудачей – трансляция была прервана, японское аэрокосмическое агентство JAXA уже после старта направило сигнал с Земли на уничтожение ракеты в связи с возникновением проблем, не позволивших провести нормальный полет.
Epsilon S является новой модификацией этого класса ракет. Для этого был разработан двухступенчатый двигатель с усиленной тягой.
Япония планирует использование малой ракеты для коммерческих целей, в частности, для вывода на орбиту спутников развивающихся стран, не располагающих большими средствами для этого.