https://ria.ru/20241126/gruziya-1985733805.html
В Грузии предложат провести президентские выборы 14 декабря
В Грузии предложат провести президентские выборы 14 декабря - РИА Новости, 26.11.2024
В Грузии предложат провести президентские выборы 14 декабря
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что предлагает утвердить дату выборов президента республики 14 декабря, а инаугурацию - 29 декабря. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:22
2024-11-26T11:22
2024-11-26T11:31
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что предлагает утвердить дату выборов президента республики 14 декабря, а инаугурацию - 29 декабря."Предлагаю провести очередные выборы президента Грузии 14 декабря 2024 года. Следовательно, исходя из нашего законодательства, инаугурация состоится 29 декабря 2024 года", - сказал Папуашвили на заседании бюро высшего законодательного органа страны.Грузия - республика с парламентской формой правления, исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Главой государства является президент, которого впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек. Половину состава этого органа составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.Действующий президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и вместе с ней не признаёт итоги парламентских выборов 26 октября, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Зурабишвили является последним главой государства, которого избрали путем прямого голосования на шесть лет. Ранее она не исключила, что будет баллотироваться в президенты на второй срок.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
В Грузии предложат провести президентские выборы 14 декабря
Папуашвили предложит провести выборы президента 14 декабря