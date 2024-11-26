https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html

В Госдуму внесли проект о запрете получения ВНЖ трудовыми мигрантами

В Госдуму внесли проект о запрете получения ВНЖ трудовыми мигрантами - РИА Новости, 26.11.2024

В Госдуму внесли проект о запрете получения ВНЖ трудовыми мигрантами

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в палату пакет законопроектов, которыми, в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:38

2024-11-26T17:38

2024-11-26T17:38

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в палату пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или гражданства РФ трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного сбора, документы доступны в думской электронной базе. "Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения… Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ ("вида на жительство"), а также гражданства Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. В проекте федерального закона уточняется, что организованный набор - это комплекс мероприятий по организованному привлечению иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории России, определяемый в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. В сопроводительных документах также предлагается запретить въезд на территорию РФ членов семей, а также близких родственников иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора. Проектом предлагается ограничить продолжительность пребывания трудового мигранта на территории РФ сроком действия трудового договора, по истечении которого работник должен выехать, а работодатель обязан обеспечить обратный выезд своего работника из РФ, а также запретить иностранному работнику переходить к другому работодателю, находясь на территории РФ, и в случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы РФ. Также для обеспечения обратного выезда, включая случаи принудительной депортации, работодатели должны будут вносить средства на специальный депозит либо предоставлять банковскую гарантию, эта сумма должна покрывать все расходы, связанные с обратным выездом мигранта из России, и наличие такого финансового обеспечения должно стать обязательным условием для разрешения въезда на территорию России. Кроме того, законопроектом устанавливается, что организациям, осуществляющим образовательную деятельность, проводящим государственное тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации в отношении иностранных граждан, запрещается передавать право по проведению таких экзаменов иным организациям и индивидуальным предпринимателям.

https://ria.ru/20241125/kabmin-1985650834.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов, госдума рф