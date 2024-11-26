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Госдума приняла закон о борьбе с незаконным оборотом персональных данных - РИА Новости, 26.11.2024
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14:20 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985791021.html
Госдума приняла закон о борьбе с незаконным оборотом персональных данных
Госдума приняла закон о борьбе с незаконным оборотом персональных данных - РИА Новости, 26.11.2024
Госдума приняла закон о борьбе с незаконным оборотом персональных данных
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается уголовная ответственность за создание сайтов с... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:20
2024-11-26T14:20
общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается уголовная ответственность за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных. Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов и сенаторов, им вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ. Законом вводится уголовная ответственность за создание или обеспечение функционирования сайта в сети "Интернет" или страницы сайта в сети "Интернет", заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ на тот же срок, либо штрафа до 700 тысяч рублей. Законопроектом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения. В частности, до 4 лет лишения свободы будет наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет. Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы. Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также, если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой. При этом, если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей. Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, информационные технологии вошли в жизнь и касаются уже каждого человека, каждой семьи. "Вместе с этим возросли и риски: участились случаи, когда персональные данные попадают в руки мошенников. К нам обращаются граждане с просьбой решить эту проблему. Проводил опрос на эту тему в своем Telegram-канале - абсолютное большинство высказалось за необходимость усиления наказания за утечку персональных данных", - подчеркивал Володин.
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общество, технологии, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла закон о борьбе с незаконным оборотом персональных данных

Госдума приняла закон о наказании за создание сайтов с персональными данными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливается уголовная ответственность за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных.
Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов и сенаторов, им вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ.
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В Госдуме рассказали о защите персональных данных с помощью VPN
9 октября, 02:26
Законом вводится уголовная ответственность за создание или обеспечение функционирования сайта в сети "Интернет" или страницы сайта в сети "Интернет", заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи (распространения, предоставления, доступа) компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной незаконным путем, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или принудительных работ на тот же срок, либо штрафа до 700 тысяч рублей.
Законопроектом устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.
В частности, до 4 лет лишения свободы будет наказываться незаконное использование и (или) передача (распространение, предоставление, доступ), сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путем неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения или иного вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем, также предусматривается штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет.
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Бортников рассказал о масштабах незаконного оборота персональных данных
Вчера, 10:43
Если указанное деяние совершенно в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних лиц, это будет считаться ужесточающим фактором и будет наказываться сроком до 5 лет лишения свободы.
Также наказание будет ужесточено, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных данных и (или) биометрических персональных данных, а также, если эти преступления сопряжены с трансграничной передачей компьютерной информации, содержащей персональные данные, и (или) трансграничным перемещением носителей информации, содержащих такие данные, если повлекли тяжкие последствия, либо были совершены организованной группой.
При этом, если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, информационные технологии вошли в жизнь и касаются уже каждого человека, каждой семьи.
"Вместе с этим возросли и риски: участились случаи, когда персональные данные попадают в руки мошенников. К нам обращаются граждане с просьбой решить эту проблему. Проводил опрос на эту тему в своем Telegram-канале - абсолютное большинство высказалось за необходимость усиления наказания за утечку персональных данных", - подчеркивал Володин.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Госдуме рассказали, как защитить персональные данные
30 сентября, 02:53
 
ОбществоТехнологииРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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