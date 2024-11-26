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На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение
На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.11.2024
На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали на ферме, которая горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:33
2024-11-26T19:33
2024-11-26T19:34
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на ферме, которая горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Серпухове горит животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах, было выведено 100 голов крупного рогатого скота. "В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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серпухов
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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение
МЧС: на животноводческой ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение