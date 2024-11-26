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На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение

На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 26.11.2024

На ферме в Серпухове ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировали на ферме, которая горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:33

2024-11-26T19:33

2024-11-26T19:34

происшествия

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на ферме, которая горит в Серпухове на 1200 квадратных метрах, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что в Серпухове горит животноводческая ферма на 1200 квадратных метрах, было выведено 100 голов крупного рогатого скота. "В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241125/pozhar-1985666239.html

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)