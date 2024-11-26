Рейтинг@Mail.ru
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985803473.html
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2024
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос
Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:14
2024-11-26T15:14
в мире
справки
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
хдс/хсс
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), следует из данных опроса института INSA для издания Bild. По данным опроса, 29% его участников отдали бы предпочтение большой коалиции между блоком ХДС/ХСС и правящей партией социал-демократов (СДПГ), 24% респондентов хотели бы видеть у власти коалицию блока ХДС/ХСС и правой АдГ, хотя с политической точки зрения такое сотрудничество представляется маловероятным. Данные свидетельствуют, что 13% избирателей назвали предпочтительным альянс между ХДС/ХСС и свободными демократами (СвДП) или "Зелеными", 21% опрошенных отказались отвечать на вопрос. В опросе, который проводился между 22 и 25 ноября, приняли участие 1002 избирателей. Данные о погрешности не приводятся. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241123/sholts-1985380856.html
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс, bild
В мире, Справки, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС, Bild
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос

Bild: четверть немцев выступила за создание коалиции между ХДС/ХСС и правой АдГ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), следует из данных опроса института INSA для издания Bild.
По данным опроса, 29% его участников отдали бы предпочтение большой коалиции между блоком ХДС/ХСС и правящей партией социал-демократов (СДПГ), 24% респондентов хотели бы видеть у власти коалицию блока ХДС/ХСС и правой АдГ, хотя с политической точки зрения такое сотрудничество представляется маловероятным.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Рейтинг партии Шольца продолжает падать, показал опрос
23 ноября, 19:51
Данные свидетельствуют, что 13% избирателей назвали предпочтительным альянс между ХДС/ХСС и свободными демократами (СвДП) или "Зелеными", 21% опрошенных отказались отвечать на вопрос.
В опросе, который проводился между 22 и 25 ноября, приняли участие 1002 избирателей. Данные о погрешности не приводятся.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
12 ноября, 08:00
 
В миреСправкиГерманияУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерХДС/ХССBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала