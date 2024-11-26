https://ria.ru/20241126/germaniya-1985803473.html

Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос

Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2024

Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос

Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:14

2024-11-26T15:14

2024-11-26T15:14

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), следует из данных опроса института INSA для издания Bild. По данным опроса, 29% его участников отдали бы предпочтение большой коалиции между блоком ХДС/ХСС и правящей партией социал-демократов (СДПГ), 24% респондентов хотели бы видеть у власти коалицию блока ХДС/ХСС и правой АдГ, хотя с политической точки зрения такое сотрудничество представляется маловероятным. Данные свидетельствуют, что 13% избирателей назвали предпочтительным альянс между ХДС/ХСС и свободными демократами (СвДП) или "Зелеными", 21% опрошенных отказались отвечать на вопрос. В опросе, который проводился между 22 и 25 ноября, приняли участие 1002 избирателей. Данные о погрешности не приводятся. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241123/sholts-1985380856.html

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в мире, справки, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс, bild