https://ria.ru/20241126/germaniya-1985803473.html
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос - РИА Новости, 26.11.2024
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос
Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:14
2024-11-26T15:14
2024-11-26T15:14
в мире
справки
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
хдс/хсс
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), следует из данных опроса института INSA для издания Bild. По данным опроса, 29% его участников отдали бы предпочтение большой коалиции между блоком ХДС/ХСС и правящей партией социал-демократов (СДПГ), 24% респондентов хотели бы видеть у власти коалицию блока ХДС/ХСС и правой АдГ, хотя с политической точки зрения такое сотрудничество представляется маловероятным. Данные свидетельствуют, что 13% избирателей назвали предпочтительным альянс между ХДС/ХСС и свободными демократами (СвДП) или "Зелеными", 21% опрошенных отказались отвечать на вопрос. В опросе, который проводился между 22 и 25 ноября, приняли участие 1002 избирателей. Данные о погрешности не приводятся. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241123/sholts-1985380856.html
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, хдс/хсс, bild
В мире, Справки, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, ХДС/ХСС, Bild
Четверть немцев выступила за коалицию ХДС/ХСС и правой АдГ, показал опрос
Bild: четверть немцев выступила за создание коалиции между ХДС/ХСС и правой АдГ
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Почти четверть немецких избирателей приветствовала бы после проведения досрочных выборов создание коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), следует из данных опроса института INSA для издания Bild.
По данным опроса, 29% его участников отдали бы предпочтение большой коалиции между блоком ХДС/ХСС
и правящей партией социал-демократов (СДПГ), 24% респондентов хотели бы видеть у власти коалицию блока ХДС/ХСС и правой АдГ, хотя с политической точки зрения такое сотрудничество представляется маловероятным.
Данные свидетельствуют, что 13% избирателей назвали предпочтительным альянс между ХДС/ХСС и свободными демократами (СвДП) или "Зелеными", 21% опрошенных отказались отвечать на вопрос.
В опросе, который проводился между 22 и 25 ноября, приняли участие 1002 избирателей. Данные о погрешности не приводятся.
Германия
в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца
был уволен глава минфина Кристиан Линднер
(СвДП). Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины
, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначено 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.