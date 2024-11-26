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В Германии начали составлять список бункеров для населения
В Германии начали составлять список бункеров для населения - РИА Новости, 26.11.2024
В Германии начали составлять список бункеров для населения
МВД Германии начало разрабатывать список бункеров для гражданских лиц в случае военного конфликта. Об этом сообщило издание Guardian. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:55
2024-11-26T03:55
2024-11-26T03:55
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД Германии начало разрабатывать список бункеров для гражданских лиц в случае военного конфликта. Об этом сообщило издание Guardian. Отмечается, что в этот список войдут различные общественные места, включая станции метрополитена, автостоянки, здания государственной и частной собственности, добраться до которых местным жителям поможет специальное приложение на телефоне.В статье подчеркивается, что правительство будет стимулировать граждан к созданию бункеров в собственных домах путем модернизации подвалов и гаражей.По имеющимся данным, на сегодняшний день в Германии с населением в 84 миллиона человек существует 579 бункеров, которые могут спасти почти полмиллиона граждан.Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно.Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
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в мире, германия, россия
В Германии начали составлять список бункеров для населения
Guardian: в МВД Германии составляют список бункеров на случай военного конфликта