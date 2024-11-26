Рейтинг@Mail.ru
В Германии начали составлять список бункеров для населения - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985686927.html
В Германии начали составлять список бункеров для населения
В Германии начали составлять список бункеров для населения - РИА Новости, 26.11.2024
В Германии начали составлять список бункеров для населения
МВД Германии начало разрабатывать список бункеров для гражданских лиц в случае военного конфликта. Об этом сообщило издание Guardian. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:55
2024-11-26T03:55
в мире
германия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_00ac6463a125f40b69f7a3eb92e7f791.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД Германии начало разрабатывать список бункеров для гражданских лиц в случае военного конфликта. Об этом сообщило издание Guardian. Отмечается, что в этот список войдут различные общественные места, включая станции метрополитена, автостоянки, здания государственной и частной собственности, добраться до которых местным жителям поможет специальное приложение на телефоне.В статье подчеркивается, что правительство будет стимулировать граждан к созданию бункеров в собственных домах путем модернизации подвалов и гаражей.По имеющимся данным, на сегодняшний день в Германии с населением в 84 миллиона человек существует 579 бункеров, которые могут спасти почти полмиллиона граждан.Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно.Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru &gt;&gt;
https://ria.ru/20241119/ubezhische-1984501752.html
https://ria.ru/20241125/germaniya-1985627360.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3473c90c63262e28ee9d7dec30da29eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
В Германии начали составлять список бункеров для населения

Guardian: в МВД Германии составляют список бункеров на случай военного конфликта

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД Германии начало разрабатывать список бункеров для гражданских лиц в случае военного конфликта. Об этом сообщило издание Guardian.
Отмечается, что в этот список войдут различные общественные места, включая станции метрополитена, автостоянки, здания государственной и частной собственности, добраться до которых местным жителям поможет специальное приложение на телефоне.
Убежище гражданской обороны блок-модульного типа полной заводской готовности КУБ-М - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Россия начала серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва
19 ноября, 04:37
В статье подчеркивается, что правительство будет стимулировать граждан к созданию бункеров в собственных домах путем модернизации подвалов и гаражей.
По имеющимся данным, на сегодняшний день в Германии с населением в 84 миллиона человек существует 579 бункеров, которые могут спасти почти полмиллиона граждан.
Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный "Оперативный план Германии", содержание которого по большей части секретно.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
МИД обвинил Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха
25 ноября, 16:53
Полную версию материала читайте на сайте inosmi.ru >>
 
В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала