https://ria.ru/20241126/france-1985885397.html

Елисейский дворец отверг слова Макрона о скорой отставке правительства

Елисейский дворец отверг слова Макрона о скорой отставке правительства - РИА Новости, 26.11.2024

Елисейский дворец отверг слова Макрона о скорой отставке правительства

Елисейский дворец опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы скорой отставке правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия партии Марин Ле РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:33

2024-11-26T21:33

2024-11-26T21:33

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 ноя — РИА Новости. Елисейский дворец опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы скорой отставке правительства Мишеля Барнье из-за вотума недоверия партии Марин Ле Пен. Ранее издание Parisien в статье с заголовком "Правительство падет: Макрон ждёт краха Барнье" со ссылкой на несколько источников сообщило, что Макрон в понедельник в кулуарах Елисейского дворца заявил своему окружению, что "правительство падет: она (Марин Ле Пен - ред.) в какой-то момент подвергнет его цензуре - и раньше, чем мы думаем". "Елисейский дворец отрицает, что подобные комментарии были сделаны. Президент республики не является комментатором текущих событий. Правительство работает, и стране нужна стабильность", - сообщил Елисейский дворец в Х. В статье идёт речь об обсуждении законопроекта о бюджете на 2025 год. Оппозиционные фракции левых заявили, что выдвинут вотум недоверия премьеру, но без поддержки фракции Ле Пен он не наберёт необходимого большинства голосов (289 из 577). Накануне Барнье по одному принял всех лидеров фракций Нацсобрания, первой из которых стала Марин Ле Пен. По итогам встречи она заявила, что не поменяла свою позицию, не подтверив и не оповергнув намерение партии поддерживать вотум недоверия правительству. Ранее Барнье заявлял, что может воспользоваться статьёй 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о бюджете без голосования депутатов. Левые немедленно после назначения Барнье заявили, что выдвинут вотум о недоверии правительству. Решающий голос останется за Марин Ле Пен. В её фракции заявляли, что будут смотреть на действия премьера: "красными линиями" для партии будут рост стоимости электроэнергии и падение покупательной способности. Если кабмину будет выдвинут вотум недоверия, правительство будет вынуждено уйти в отставку. Франция, таким образом, рискует оказаться в политическом и экономическом кризисе. Как сообщали французские СМИ, также вновь возникнет вопрос об отставке Макрона. Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагает введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20241119/frantsiya-1984486314.html

https://ria.ru/20241125/makron-1985645848.html

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html

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в мире, франция, европа, мишель барнье, марин ле пен, эммануэль макрон