https://ria.ru/20241126/finlyandiya-1985805883.html

Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком

Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком - РИА Новости, 26.11.2024

Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком

Артиллерийские учения, проводившиеся в мороз в финской Лапландии, стали культурным шоком для британских военных, заявил изданию UK Defence Journal заместитель... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:29

2024-11-26T15:29

2024-11-26T17:28

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерийские учения, проводившиеся в мороз в финской Лапландии, стали культурным шоком для британских военных, заявил изданию UK Defence Journal заместитель командира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер. "Для многих наших военнослужащих было настоящим культурным шоком оказаться здесь в таких сложных условиях", — сказал он. Как пишет издание, учения проводились в экстремальных арктических условиях: температура опускалась до минус 15. В ходе учений британские подразделения впервые развернули шведскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Archer и недавно полученные контрбатарейные радиолокационные системы Taipan, отмечает UK Defence Journal. Артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Лапландии 4 ноября и продлятся до 28 ноября. В них принимают участие около 3,6 тысячи военнослужащих из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Франции, Чехии и других стран. Учения проводятся на крупнейшем в Северной Европе полигоне Роваярви. Эти маневры стали частью артиллерийских учений НАТО Dynamic Front 25, крупнейших из когда-либо проводившихся в Европе. Всего в них участвуют около пяти тысяч военных из 28 разных стран. Помимо Финляндии, тренировочные мероприятия пройдут в Эстонии, Германии, Румынии и Польше.

https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html

https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html

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в мире, лапландия, эстония, сша, нато