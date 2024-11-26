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Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком - РИА Новости, 26.11.2024
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15:29 26.11.2024 (обновлено: 17:28 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/finlyandiya-1985805883.html
Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком
Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком - РИА Новости, 26.11.2024
Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком
Артиллерийские учения, проводившиеся в мороз в финской Лапландии, стали культурным шоком для британских военных, заявил изданию UK Defence Journal заместитель... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:29
2024-11-26T17:28
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерийские учения, проводившиеся в мороз в финской Лапландии, стали культурным шоком для британских военных, заявил изданию UK Defence Journal заместитель командира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер. "Для многих наших военнослужащих было настоящим культурным шоком оказаться здесь в таких сложных условиях", — сказал он. Как пишет издание, учения проводились в экстремальных арктических условиях: температура опускалась до минус 15. В ходе учений британские подразделения впервые развернули шведскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Archer и недавно полученные контрбатарейные радиолокационные системы Taipan, отмечает UK Defence Journal. Артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Лапландии 4 ноября и продлятся до 28 ноября. В них принимают участие около 3,6 тысячи военнослужащих из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Франции, Чехии и других стран. Учения проводятся на крупнейшем в Северной Европе полигоне Роваярви. Эти маневры стали частью артиллерийских учений НАТО Dynamic Front 25, крупнейших из когда-либо проводившихся в Европе. Всего в них участвуют около пяти тысяч военных из 28 разных стран. Помимо Финляндии, тренировочные мероприятия пройдут в Эстонии, Германии, Румынии и Польше.
https://ria.ru/20241023/finlyandiya-1979326310.html
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в мире, лапландия, эстония, сша, нато
В мире, Лапландия, Эстония, США, НАТО
Британские военные назвали учения в Финляндии культурным шоком

Учения в Финляндии при температуре -15°C стали шоком для британских военных

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Артиллерийские учения, проводившиеся в мороз в финской Лапландии, стали культурным шоком для британских военных, заявил изданию UK Defence Journal заместитель командира британского 19-го артиллерийского полка майор Дэвид Мортимер.
"Для многих наших военнослужащих было настоящим культурным шоком оказаться здесь в таких сложных условиях", — сказал он.
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Как пишет издание, учения проводились в экстремальных арктических условиях: температура опускалась до минус 15.
В ходе учений британские подразделения впервые развернули шведскую 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Archer и недавно полученные контрбатарейные радиолокационные системы Taipan, отмечает UK Defence Journal.
Артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 начались в Лапландии 4 ноября и продлятся до 28 ноября. В них принимают участие около 3,6 тысячи военнослужащих из США, Великобритании, Швеции, Эстонии, Франции, Чехии и других стран. Учения проводятся на крупнейшем в Северной Европе полигоне Роваярви.
Эти маневры стали частью артиллерийских учений НАТО Dynamic Front 25, крупнейших из когда-либо проводившихся в Европе. Всего в них участвуют около пяти тысяч военных из 28 разных стран. Помимо Финляндии, тренировочные мероприятия пройдут в Эстонии, Германии, Румынии и Польше.
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