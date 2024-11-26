https://ria.ru/20241126/evraev-1985817716.html

Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию

Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию - РИА Новости, 26.11.2024

Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 4 декабря проведет прямую линию, в связи с чем для желающих записать видеовопросы главе региона откроется... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:09

2024-11-26T16:09

2024-11-26T16:09

ярославская область

ярославская область

ярославль

киров

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 4 декабря проведет прямую линию, в связи с чем для желающих записать видеовопросы главе региона откроется специальный пресс-пункт в Ярославле, сообщает областное правительство. "Прямая линия с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым состоится 4 декабря. Записать вопросы для прямой линии сможет любой желающий! Уже завтра, 27 ноября, на улице Кирова в Ярославле откроется пресс-пункт ГТРК "Ярославия". Начало в 12.00", - говорится в сообщении правительства региона. Трансляция, как уточняет правительство области, состоится в эфире телеканала "Россия 24" в 19.00, также она запланирована на "Радио России", радио "Маяк", в официальном сообществе "Вести. Ярославль" в соцсети "ВКонтакте" и на сайте "Вести. Ярославль". "В течение двух часов глава региона будет отвечать на вопросы, которые волнуют жителей Ярославской области. Те обращения, которые не успеют попасть в эфир, будут переданы в правительство Ярославской области, и люди обязательно получат ответы", - говорится в сообщении. Правительство области информирует, что обращения также принимаются по телефону "122", через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе" в подразделе "Прямые линии", на "Госуслугах" в разделе "Общественные голосования", с помощью формы обратной связи во "Вконтакте". О других способах можно узнать на странице Михаила Евраева в соцсетях, отмечают в областном правительстве.

https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984913600.html

https://ria.ru/20241120/forum-1984913219.html

ярославская область

ярославль

киров

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ярославская область, ярославль, киров, михаил евраев