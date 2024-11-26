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Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию - РИА Новости, 26.11.2024
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Ярославская область
 
16:09 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/evraev-1985817716.html
Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию
Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию - РИА Новости, 26.11.2024
Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 4 декабря проведет прямую линию, в связи с чем для желающих записать видеовопросы главе региона откроется... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:09
2024-11-26T16:09
ярославская область
ярославская область
ярославль
киров
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 4 декабря проведет прямую линию, в связи с чем для желающих записать видеовопросы главе региона откроется специальный пресс-пункт в Ярославле, сообщает областное правительство. "Прямая линия с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым состоится 4 декабря. Записать вопросы для прямой линии сможет любой желающий! Уже завтра, 27 ноября, на улице Кирова в Ярославле откроется пресс-пункт ГТРК "Ярославия". Начало в 12.00", - говорится в сообщении правительства региона. Трансляция, как уточняет правительство области, состоится в эфире телеканала "Россия 24" в 19.00, также она запланирована на "Радио России", радио "Маяк", в официальном сообществе "Вести. Ярославль" в соцсети "ВКонтакте" и на сайте "Вести. Ярославль". "В течение двух часов глава региона будет отвечать на вопросы, которые волнуют жителей Ярославской области. Те обращения, которые не успеют попасть в эфир, будут переданы в правительство Ярославской области, и люди обязательно получат ответы", - говорится в сообщении. Правительство области информирует, что обращения также принимаются по телефону "122", через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе" в подразделе "Прямые линии", на "Госуслугах" в разделе "Общественные голосования", с помощью формы обратной связи во "Вконтакте". О других способах можно узнать на странице Михаила Евраева в соцсетях, отмечают в областном правительстве.
https://ria.ru/20241120/natsproekt-1984913600.html
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ярославская область, ярославль, киров, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Киров, Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области 4 декабря проведет прямую линию

Губернатор Ярославской области Евраев проведет прямую трансляцию 4 декабря

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 4 декабря проведет прямую линию, в связи с чем для желающих записать видеовопросы главе региона откроется специальный пресс-пункт в Ярославле, сообщает областное правительство.
"Прямая линия с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым состоится 4 декабря. Записать вопросы для прямой линии сможет любой желающий! Уже завтра, 27 ноября, на улице Кирова в Ярославле откроется пресс-пункт ГТРК "Ярославия". Начало в 12.00", - говорится в сообщении правительства региона.
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Трансляция, как уточняет правительство области, состоится в эфире телеканала "Россия 24" в 19.00, также она запланирована на "Радио России", радио "Маяк", в официальном сообществе "Вести. Ярославль" в соцсети "ВКонтакте" и на сайте "Вести. Ярославль".
"В течение двух часов глава региона будет отвечать на вопросы, которые волнуют жителей Ярославской области. Те обращения, которые не успеют попасть в эфир, будут переданы в правительство Ярославской области, и люди обязательно получат ответы", - говорится в сообщении.
Правительство области информирует, что обращения также принимаются по телефону "122", через мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе" в подразделе "Прямые линии", на "Госуслугах" в разделе "Общественные голосования", с помощью формы обратной связи во "Вконтакте". О других способах можно узнать на странице Михаила Евраева в соцсетях, отмечают в областном правительстве.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльКировМихаил Евраев
 
 
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