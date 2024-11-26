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Эстонские депутаты призвали к выходу из конвенции по противопехотным минам - РИА Новости, 26.11.2024
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01:33 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/estonija-1985686727.html
Эстонские депутаты призвали к выходу из конвенции по противопехотным минам
Эстонские депутаты призвали к выходу из конвенции по противопехотным минам - РИА Новости, 26.11.2024
Эстонские депутаты призвали к выходу из конвенции по противопехотным минам
Депутаты эстонского парламента призывают к возобновлению обсуждений об использовании противопехотных мин и денонсации Оттавской конвенции, запрещающей их... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:33
2024-11-26T01:33
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты эстонского парламента призывают к возобновлению обсуждений об использовании противопехотных мин и денонсации Оттавской конвенции, запрещающей их применение, сообщает телерадиокомпания ERR. "Члены комиссии Рийгикогу (парламента – ред.) по государственной обороне считают, что необходимо поднять вопрос использования противопехотных мин, что потребует выхода из Оттавской конвенции, ограничивающей их применение", - говорится в публикации на сайте ERR. Член парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд написал в соцсети X о том, что уже предложил своим коллегам по комиссии обсудить этот вопрос в ближайшее время. Председатель комиссии Калев Стойческу также отметил в интервью ERR, что долгое время размышляет на эту тему и что он уже консультировался со своими финскими коллегами. Стойческу признал, что этот вопрос потребует детального обсуждения с эстонскими силовыми структурами. Ранее депутат парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные мины, а также начать производство собственной взрывчатки. В январе прошлого года оппозиция уже пыталась внести в парламент Эстонии законопроект о денонсации Оттавской конвенции, но депутаты отвергли это предложение. Глава финского минобороны Антти Хяккянен заявил в понедельник, что ведомство выясняет, существует ли необходимость в противопехотных минах, от использования которых страна отказалась в 2012 году по Оттавскому договору. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.
https://ria.ru/20240912/estonija-1972276819.html
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в мире, эстония, россия, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Эстония, Россия, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Эстонские депутаты призвали к выходу из конвенции по противопехотным минам

Депутаты парламента Эстонии призвали к денонсации Оттавской конвенции о минах

© AP Photo / Pavel GolovkinТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты эстонского парламента призывают к возобновлению обсуждений об использовании противопехотных мин и денонсации Оттавской конвенции, запрещающей их применение, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Члены комиссии Рийгикогу (парламента – ред.) по государственной обороне считают, что необходимо поднять вопрос использования противопехотных мин, что потребует выхода из Оттавской конвенции, ограничивающей их применение", - говорится в публикации на сайте ERR.
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Член парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд написал в соцсети X о том, что уже предложил своим коллегам по комиссии обсудить этот вопрос в ближайшее время. Председатель комиссии Калев Стойческу также отметил в интервью ERR, что долгое время размышляет на эту тему и что он уже консультировался со своими финскими коллегами. Стойческу признал, что этот вопрос потребует детального обсуждения с эстонскими силовыми структурами.
Ранее депутат парламента от оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии, подполковник запаса Лео Куннас предложил при строительстве оборонительных сооружений вблизи границы с Россией использовать противопехотные мины, а также начать производство собственной взрывчатки.
В январе прошлого года оппозиция уже пыталась внести в парламент Эстонии законопроект о денонсации Оттавской конвенции, но депутаты отвергли это предложение.
Глава финского минобороны Антти Хяккянен заявил в понедельник, что ведомство выясняет, существует ли необходимость в противопехотных минах, от использования которых страна отказалась в 2012 году по Оттавскому договору.
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Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к конвенции в марте 2004 года.
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