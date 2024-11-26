https://ria.ru/20241126/elektrichestvo-1985883531.html

Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды

Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды - РИА Новости, 26.11.2024

Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды

Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации отключений электроэнергии, вызванных непогодой, РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:11

2024-11-26T21:11

2024-11-26T21:11

калужская область

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации отключений электроэнергии, вызванных непогодой, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, после прохождения на прошлой неделе циклона со штормовым ветром и сильным снегопадом сотни населенных пунктов в Людиновском, Кировском, Спас-Деменском, Юхновском, Куйбышевском, Жиздринском, Сухиничском, Думиничском, Мосальском районах остались без света. Во вторник в Юхновском районе глава региона проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ. Владислав Шапша выехал в район деревень Гороховка и Касимовка. "В настоящее время здесь восстанавливают линию электропередачи на участке протяженностью 12 километров. На месте вторые сутки работают пять бригад из Кирова Кировской области и Кондрово. До конца сегодняшнего дня – 26 ноября – работы планируют завершить", - говорится в сообщении областного правительства. По поручению губернатора министр строительства и ЖКХ области Александр Шпиренко и директор филиала "Калугаэнерго" Алексей Лебедев выехали в Кировский район как для проверки хода восстановительных работ, так и для того, чтобы встретиться с жителями и ответить на их вопросы. Во время поездки в Юхновский район губернатор также встретился с жителям деревни Гороховка. Владислав Шапша поблагодарил людей, которые несколько дней из-за штормового циклона вынуждены были провести без воды и света, за терпение и выдержку. "Очень много беды принесла непогода. К сожалению, еще остаются населенные пункты без света. Но сейчас очень много людей работает над восстановлением линий электропередачи. К вам, на всякий случай, поставлены два генератора. Воду у вас уже подключили", - сказал он. Глава региона обсудил с жителями Гороховки их насущные проблемы – в частности, ремонт дороги и моста, проведение сотовой связи, реконструкцию неиспользуемого здания старого ФАПа под административное здание, где, по словам жителей, можно было бы собираться и проводить собрания, праздники. Владислав Шапша поручил главе регионального минтранса и главе администрации района оказать содействие жителям в решении данных вопросов.

https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985239172.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша