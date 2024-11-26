Рейтинг@Mail.ru
Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
21:11 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/elektrichestvo-1985883531.html
Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды
Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды - РИА Новости, 26.11.2024
Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации отключений электроэнергии, вызванных непогодой, РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:11
2024-11-26T21:11
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
КАЛУГА, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации отключений электроэнергии, вызванных непогодой, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, после прохождения на прошлой неделе циклона со штормовым ветром и сильным снегопадом сотни населенных пунктов в Людиновском, Кировском, Спас-Деменском, Юхновском, Куйбышевском, Жиздринском, Сухиничском, Думиничском, Мосальском районах остались без света. Во вторник в Юхновском районе глава региона проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ. Владислав Шапша выехал в район деревень Гороховка и Касимовка. "В настоящее время здесь восстанавливают линию электропередачи на участке протяженностью 12 километров. На месте вторые сутки работают пять бригад из Кирова Кировской области и Кондрово. До конца сегодняшнего дня – 26 ноября – работы планируют завершить", - говорится в сообщении областного правительства. По поручению губернатора министр строительства и ЖКХ области Александр Шпиренко и директор филиала "Калугаэнерго" Алексей Лебедев выехали в Кировский район как для проверки хода восстановительных работ, так и для того, чтобы встретиться с жителями и ответить на их вопросы. Во время поездки в Юхновский район губернатор также встретился с жителям деревни Гороховка. Владислав Шапша поблагодарил людей, которые несколько дней из-за штормового циклона вынуждены были провести без воды и света, за терпение и выдержку. "Очень много беды принесла непогода. К сожалению, еще остаются населенные пункты без света. Но сейчас очень много людей работает над восстановлением линий электропередачи. К вам, на всякий случай, поставлены два генератора. Воду у вас уже подключили", - сказал он. Глава региона обсудил с жителями Гороховки их насущные проблемы – в частности, ремонт дороги и моста, проведение сотовой связи, реконструкцию неиспользуемого здания старого ФАПа под административное здание, где, по словам жителей, можно было бы собираться и проводить собрания, праздники. Владислав Шапша поручил главе регионального минтранса и главе администрации района оказать содействие жителям в решении данных вопросов.
https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985239172.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша

Шапша проконтролировал восстановление электричества после непогоды

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ по ликвидации отключений электроэнергии, вызванных непогодой, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, после прохождения на прошлой неделе циклона со штормовым ветром и сильным снегопадом сотни населенных пунктов в Людиновском, Кировском, Спас-Деменском, Юхновском, Куйбышевском, Жиздринском, Сухиничском, Думиничском, Мосальском районах остались без света.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Шапша поручил проработать инициативы по поддержке семейных предприятий
22 ноября, 16:52
Во вторник в Юхновском районе глава региона проконтролировал ход аварийно-восстановительных работ. Владислав Шапша выехал в район деревень Гороховка и Касимовка. "В настоящее время здесь восстанавливают линию электропередачи на участке протяженностью 12 километров. На месте вторые сутки работают пять бригад из Кирова Кировской области и Кондрово. До конца сегодняшнего дня – 26 ноября – работы планируют завершить", - говорится в сообщении областного правительства.
По поручению губернатора министр строительства и ЖКХ области Александр Шпиренко и директор филиала "Калугаэнерго" Алексей Лебедев выехали в Кировский район как для проверки хода восстановительных работ, так и для того, чтобы встретиться с жителями и ответить на их вопросы.
Во время поездки в Юхновский район губернатор также встретился с жителям деревни Гороховка. Владислав Шапша поблагодарил людей, которые несколько дней из-за штормового циклона вынуждены были провести без воды и света, за терпение и выдержку.
"Очень много беды принесла непогода. К сожалению, еще остаются населенные пункты без света. Но сейчас очень много людей работает над восстановлением линий электропередачи. К вам, на всякий случай, поставлены два генератора. Воду у вас уже подключили", - сказал он.
Глава региона обсудил с жителями Гороховки их насущные проблемы – в частности, ремонт дороги и моста, проведение сотовой связи, реконструкцию неиспользуемого здания старого ФАПа под административное здание, где, по словам жителей, можно было бы собираться и проводить собрания, праздники.
Владислав Шапша поручил главе регионального минтранса и главе администрации района оказать содействие жителям в решении данных вопросов.
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала