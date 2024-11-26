https://ria.ru/20241126/ekonomika-1985800769.html
Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина
Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина - РИА Новости, 26.11.2024
Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина
Премьер Михаил Мишустин участвует в сессии по повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:05
2024-11-26T15:05
2024-11-26T15:05
экономика
михаил мишустин
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Премьер Михаил Мишустин участвует в сессии по повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Мишустин на сессии по повышению эффективности экономики
Мишустин на сессии по повышению эффективности экономики
2024-11-26T15:05
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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экономика, михаил мишустин, видео
Экономика, Михаил Мишустин
Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина
Премьер Михаил Мишустин участвует в сессии по повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики.
2024-11-26T15:05
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PT4M52S
Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина
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Премьер Михаил Мишустин участвует в сессии по повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики.