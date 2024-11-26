https://ria.ru/20241126/ekonomika-1985800769.html

Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина

Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина - РИА Новости, 26.11.2024

Сессия по повышению эффективности экономики с участием Мишустина

Премьер Михаил Мишустин участвует в сессии по повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:05

2024-11-26T15:05

2024-11-26T15:05

экономика

михаил мишустин

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Премьер Михаил Мишустин участвует в сессии по повышению энергетической и ресурсной эффективности экономики.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, видео