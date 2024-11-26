https://ria.ru/20241126/donbass-1985713064.html

На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт

На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт - РИА Новости, 26.11.2024

На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт

Восстановление производства общественного транспорта рассматривается на Донбассе для реализации программы обновления такого вида транспорта, сообщил глава... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:37

2024-11-26T09:37

2024-11-26T12:10

донбасс

экономика

россия

роман старовойт

энгельс

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Восстановление производства общественного транспорта рассматривается на Донбассе для реализации программы обновления такого вида транспорта, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Мы в БКД (проект "Безопасные качественные дороги" - ред.) это закладывали - это общественный транспорт… И, конечно, мы закладываем по поручению президента обновление общественного транспорта, доведение до 85% нового общественного транспорта до 2030 года… Да, это зона ответственности регионов, но без федеральной помощи никак", - сказал министр в рамках интервью на "Соловьев Live"."И здесь мы с вами решаем в том числе задачу создания новых рабочих мест, восстановление производств, которые были закрыты. Потому что исключительно отечественный транспорт сегодня ходит по улицам, городам Российской Федерации. У нас по сути восстановлены заводы Volgabus, в Энгельсе троллейбусный завод стоял на приколе, сегодня он активно работает и загружен. Развиваются новые производства трамваев, инновационных причем… На Донбассе мы тоже рассматриваем возможность восстановления", - заявил Старовойт.За время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в России было обновлено 13 тысяч единиц общественного транспорта. В новом проекта "Инфраструктура для жизни" на эти цели заложено 150 миллиардов рублей.Ранее первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах "Транспортной недели 2024" сообщал, что российские регионы по итогам 2024 года получат более 7,5 тысячи единиц общественного транспорта, что станет рекордным показателем. Кроме того, Минтранс РФ планирует с 2026 года выделить субсидии регионам на поддержание общественного транспорта. Он пояснил, что это новая субсидия в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://rsport.ria.ru/20241011/degtyarev-1977604974.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, экономика, россия, роман старовойт, энгельс