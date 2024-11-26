Рейтинг@Mail.ru
На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 26.11.2024 (обновлено: 12:10 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/donbass-1985713064.html
На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт
На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт - РИА Новости, 26.11.2024
На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт
Восстановление производства общественного транспорта рассматривается на Донбассе для реализации программы обновления такого вида транспорта, сообщил глава... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:37
2024-11-26T12:10
донбасс
экономика
россия
роман старовойт
энгельс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925760642_0:208:2929:1856_1920x0_80_0_0_f62e8c892400b20d805343fc58b2e22a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Восстановление производства общественного транспорта рассматривается на Донбассе для реализации программы обновления такого вида транспорта, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт."Мы в БКД (проект "Безопасные качественные дороги" - ред.) это закладывали - это общественный транспорт… И, конечно, мы закладываем по поручению президента обновление общественного транспорта, доведение до 85% нового общественного транспорта до 2030 года… Да, это зона ответственности регионов, но без федеральной помощи никак", - сказал министр в рамках интервью на "Соловьев Live"."И здесь мы с вами решаем в том числе задачу создания новых рабочих мест, восстановление производств, которые были закрыты. Потому что исключительно отечественный транспорт сегодня ходит по улицам, городам Российской Федерации. У нас по сути восстановлены заводы Volgabus, в Энгельсе троллейбусный завод стоял на приколе, сегодня он активно работает и загружен. Развиваются новые производства трамваев, инновационных причем… На Донбассе мы тоже рассматриваем возможность восстановления", - заявил Старовойт.За время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в России было обновлено 13 тысяч единиц общественного транспорта. В новом проекта "Инфраструктура для жизни" на эти цели заложено 150 миллиардов рублей.Ранее первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах "Транспортной недели 2024" сообщал, что российские регионы по итогам 2024 года получат более 7,5 тысячи единиц общественного транспорта, что станет рекордным показателем. Кроме того, Минтранс РФ планирует с 2026 года выделить субсидии регионам на поддержание общественного транспорта. Он пояснил, что это новая субсидия в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://rsport.ria.ru/20241011/degtyarev-1977604974.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
донбасс
россия
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925760642_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_b0c21557cf0ca991c0c1bbcaeae63863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, экономика, россия, роман старовойт, энгельс
Донбасс, Экономика, Россия, Роман Старовойт, Энгельс
На Донбассе планируют выпускать общественный транспорт

Старовойт: на Донбассе восстановят производство общественного транспорта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочий в сварочно-сборочном цехе
Рабочий в сварочно-сборочном цехе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Рабочий в сварочно-сборочном цехе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Восстановление производства общественного транспорта рассматривается на Донбассе для реализации программы обновления такого вида транспорта, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.
"Мы в БКД (проект "Безопасные качественные дороги" - ред.) это закладывали - это общественный транспорт… И, конечно, мы закладываем по поручению президента обновление общественного транспорта, доведение до 85% нового общественного транспорта до 2030 года… Да, это зона ответственности регионов, но без федеральной помощи никак", - сказал министр в рамках интервью на "Соловьев Live".
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Дегтярев: Новороссия и Донбасс могут стать новыми центрами спорта и туризма
11 октября, 14:34
"И здесь мы с вами решаем в том числе задачу создания новых рабочих мест, восстановление производств, которые были закрыты. Потому что исключительно отечественный транспорт сегодня ходит по улицам, городам Российской Федерации. У нас по сути восстановлены заводы Volgabus, в Энгельсе троллейбусный завод стоял на приколе, сегодня он активно работает и загружен. Развиваются новые производства трамваев, инновационных причем… На Донбассе мы тоже рассматриваем возможность восстановления", - заявил Старовойт.
За время реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в России было обновлено 13 тысяч единиц общественного транспорта. В новом проекта "Инфраструктура для жизни" на эти цели заложено 150 миллиардов рублей.
Ранее первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах "Транспортной недели 2024" сообщал, что российские регионы по итогам 2024 года получат более 7,5 тысячи единиц общественного транспорта, что станет рекордным показателем. Кроме того, Минтранс РФ планирует с 2026 года выделить субсидии регионам на поддержание общественного транспорта. Он пояснил, что это новая субсидия в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед
1 ноября, 08:00
 
ДонбассЭкономикаРоссияРоман СтаровойтЭнгельс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала