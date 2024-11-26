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На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке - РИА Новости, 26.11.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:48 26.11.2024 (обновлено: 12:00 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/doma-1985740828.html
На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке
На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке - РИА Новости, 26.11.2024
На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке
Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа планируют до конца 2024 года сдать два восстановленных дома на 80 квартир в подшефной Авдеевке в ДНР, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:48
2024-11-26T12:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
авдеевка
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
денис пушилин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа планируют до конца 2024 года сдать два восстановленных дома на 80 квартир в подшефной Авдеевке в ДНР, сообщает правительство региона. "Строители работают на объектах без выходных. Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир. У нас уже есть большой опыт работы в Волновахском муниципальном округе – там за два года восстановили более 280 объектов, 200 из них – дома", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, к восстановлению домов на общей площади более восьми тысяч квадратных метров рабочие приступили в августе. Так, строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов, выполнили монтаж кровли и заменили окна. Всего на подшефной территории Ямал восстанавливает четыре многоквартирных дома на 176 квартир, уточнили в правительстве. Первые восстановленные квартиры были сданы накануне, 25 ноября. По словам главы республики Дениса Пушилина, заселение началось с первого подъезда, в следующем месяце ямальские строители планируют сдать еще два. В квартирах установлены сантехника, электроплиты и водонагреватели, а также минимальный набор необходимой мебели. В августе 2024 года правительство Ямала и Ясиноватский муниципальный округ ДНР подписали соглашение о восстановлении города Авдеевка. Регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала.
https://ria.ru/20240615/donbass-1953081453.html
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ямал, авдеевка, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, денис пушилин
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов, Денис Пушилин
На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке

Восстановленные рабочими с Ямала 2 дома в Авдеевке планируют сдать до конца года

© Фото : ЯМАЛ. Официально/TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и представители администрации ЯНАО на фоне восстановленного дома в Авдеевке
Глава ДНР Денис Пушилин и представители администрации ЯНАО на фоне восстановленного дома в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : ЯМАЛ. Официально/Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин и представители администрации ЯНАО на фоне восстановленного дома в Авдеевке
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа планируют до конца 2024 года сдать два восстановленных дома на 80 квартир в подшефной Авдеевке в ДНР, сообщает правительство региона.
"Строители работают на объектах без выходных. Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир. У нас уже есть большой опыт работы в Волновахском муниципальном округе – там за два года восстановили более 280 объектов, 200 из них – дома", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
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По данным властей, к восстановлению домов на общей площади более восьми тысяч квадратных метров рабочие приступили в августе. Так, строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов, выполнили монтаж кровли и заменили окна. Всего на подшефной территории Ямал восстанавливает четыре многоквартирных дома на 176 квартир, уточнили в правительстве.
Первые восстановленные квартиры были сданы накануне, 25 ноября. По словам главы республики Дениса Пушилина, заселение началось с первого подъезда, в следующем месяце ямальские строители планируют сдать еще два. В квартирах установлены сантехника, электроплиты и водонагреватели, а также минимальный набор необходимой мебели.
В августе 2024 года правительство Ямала и Ясиноватский муниципальный округ ДНР подписали соглашение о восстановлении города Авдеевка. Регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий АртюховДенис Пушилин
 
 
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