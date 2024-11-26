На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке
Восстановленные рабочими с Ямала 2 дома в Авдеевке планируют сдать до конца года
© Фото : ЯМАЛ. Официально/TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и представители администрации ЯНАО на фоне восстановленного дома в Авдеевке
Глава ДНР Денис Пушилин и представители администрации ЯНАО на фоне восстановленного дома в Авдеевке
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа планируют до конца 2024 года сдать два восстановленных дома на 80 квартир в подшефной Авдеевке в ДНР, сообщает правительство региона.
"Строители работают на объектах без выходных. Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир. У нас уже есть большой опыт работы в Волновахском муниципальном округе – там за два года восстановили более 280 объектов, 200 из них – дома", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
По данным властей, к восстановлению домов на общей площади более восьми тысяч квадратных метров рабочие приступили в августе. Так, строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов, выполнили монтаж кровли и заменили окна. Всего на подшефной территории Ямал восстанавливает четыре многоквартирных дома на 176 квартир, уточнили в правительстве.
Первые восстановленные квартиры были сданы накануне, 25 ноября. По словам главы республики Дениса Пушилина, заселение началось с первого подъезда, в следующем месяце ямальские строители планируют сдать еще два. В квартирах установлены сантехника, электроплиты и водонагреватели, а также минимальный набор необходимой мебели.
В августе 2024 года правительство Ямала и Ясиноватский муниципальный округ ДНР подписали соглашение о восстановлении города Авдеевка. Регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала.