https://ria.ru/20241126/doma-1985740828.html

На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке

На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке - РИА Новости, 26.11.2024

На Ямале рассказали о помощи в восстановлении жилья в Авдеевке

Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа планируют до конца 2024 года сдать два восстановленных дома на 80 квартир в подшефной Авдеевке в ДНР, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:48

2024-11-26T11:48

2024-11-26T12:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

авдеевка

донецкая народная республика

дмитрий артюхов

денис пушилин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноя – РИА Новости. Рабочие из Ямало-Ненецкого автономного округа планируют до конца 2024 года сдать два восстановленных дома на 80 квартир в подшефной Авдеевке в ДНР, сообщает правительство региона. "Строители работают на объектах без выходных. Рассчитываем, что до конца года сдадим первые два дома на 80 квартир. У нас уже есть большой опыт работы в Волновахском муниципальном округе – там за два года восстановили более 280 объектов, 200 из них – дома", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. По данным властей, к восстановлению домов на общей площади более восьми тысяч квадратных метров рабочие приступили в августе. Так, строители демонтировали все поврежденные конструкции, убрали строительный и бытовой мусор, который образовался в результате обстрелов, выполнили монтаж кровли и заменили окна. Всего на подшефной территории Ямал восстанавливает четыре многоквартирных дома на 176 квартир, уточнили в правительстве. Первые восстановленные квартиры были сданы накануне, 25 ноября. По словам главы республики Дениса Пушилина, заселение началось с первого подъезда, в следующем месяце ямальские строители планируют сдать еще два. В квартирах установлены сантехника, электроплиты и водонагреватели, а также минимальный набор необходимой мебели. В августе 2024 года правительство Ямала и Ясиноватский муниципальный округ ДНР подписали соглашение о восстановлении города Авдеевка. Регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала.

https://ria.ru/20240615/donbass-1953081453.html

https://ria.ru/20240722/dorogi-1961188222.html

ямал

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ямал, авдеевка, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, денис пушилин