На Западе задали один вопрос из-за решения США по России
Профессор Дизен усомнился в здравомыслии Запада после ударов ВСУ вглубь России
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х усомнился в здравомыслии Запада после применения Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.
"США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия <...> поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение трех лет, так как утверждается, что Россия, вероятно, не захочет вести переговоры. Неужели мы достигли пика абсурда?" — говорится в публикации.
"США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия <...> поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение трех лет, так как утверждается, что Россия, вероятно, не захочет вести переговоры. Неужели мы достигли пика абсурда?" — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".