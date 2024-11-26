https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html

На Западе задали один вопрос из-за решения США по России

На Западе задали один вопрос из-за решения США по России - РИА Новости, 26.11.2024

На Западе задали один вопрос из-за решения США по России

США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия <...> поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:02

2024-11-26T12:02

2024-11-26T13:43

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х усомнился в здравомыслии Запада после применения Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь территории России."США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия <...> поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение трех лет, так как утверждается, что Россия, вероятно, не захочет вести переговоры. Неужели мы достигли пика абсурда?" — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, нато