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На Западе задали один вопрос из-за решения США по России - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 26.11.2024 (обновлено: 13:43 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html
На Западе задали один вопрос из-за решения США по России
На Западе задали один вопрос из-за решения США по России - РИА Новости, 26.11.2024
На Западе задали один вопрос из-за решения США по России
США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия <...> поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:02
2024-11-26T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х усомнился в здравомыслии Запада после применения Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь территории России."США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия &lt;...&gt; поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение трех лет, так как утверждается, что Россия, вероятно, не захочет вести переговоры. Неужели мы достигли пика абсурда?" — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html
https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
На Западе задали один вопрос из-за решения США по России

Профессор Дизен усомнился в здравомыслии Запада после ударов ВСУ вглубь России

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х усомнился в здравомыслии Запада после применения Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

"США атаковали Россию ракетами дальнего радиуса действия <...> поскольку Украина имеет право на самооборону. Кроме того, НАТО бойкотирует дипломатию в течение трех лет, так как утверждается, что Россия, вероятно, не захочет вести переговоры. Неужели мы достигли пика абсурда?" — говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Глава Минобороны Британии выступил с дерзким призывом из-за Украины
Вчера, 08:36
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"
Вчера, 10:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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