https://ria.ru/20241126/deputat-1985822513.html
Украинский депутат обвинил СБУ в убийстве американского журналиста
Украинский депутат обвинил СБУ в убийстве американского журналиста - РИА Новости, 26.11.2024
Украинский депутат обвинил СБУ в убийстве американского журналиста
Американский журналист и блогер Гонсало Лира, находившийся в заключении на Украине, подвергался пыткам, после чего был убит, к этому причастна Служба... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:30
2024-11-26T16:30
2024-11-26T16:30
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Американский журналист и блогер Гонсало Лира, находившийся в заключении на Украине, подвергался пыткам, после чего был убит, к этому причастна Служба безопасности Украины (СБУ), заявил во вторник депутат украинского парламента Александр Дубинский. "Получили неопровержимые доказательства пыток в Харьковском СИЗО американского гражданина и блогера Гонсало Лиры. Избивали его по той же схеме, что и меня в Киевском СИЗО - перекидывали в пресс-хаты, где вымогали деньги. Когда он об этом заявил - убили. Я прошел две пресс-хаты, Лира - четыре. Ему тоже сломали ребра, и угрожали вынуть глаз зубочисткой. Продолжение истории концлагерей и тайных тюрем СБУ. Скоро", - написал Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале. Дубинский 14 ноября сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983807538.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972279484.html
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в мире, украина, киев, сша, гонсало лира, александр дубинский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, США, Гонсало Лира, Александр Дубинский, Служба безопасности Украины
Украинский депутат обвинил СБУ в убийстве американского журналиста
Депутат Рады Дубинский обвинил СБУ в убийстве журналиста Гонсало Лиры
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Американский журналист и блогер Гонсало Лира, находившийся в заключении на Украине, подвергался пыткам, после чего был убит, к этому причастна Служба безопасности Украины (СБУ), заявил во вторник депутат украинского парламента Александр Дубинский.
"Получили неопровержимые доказательства пыток в Харьковском СИЗО американского гражданина и блогера Гонсало Лиры. Избивали его по той же схеме, что и меня в Киевском СИЗО - перекидывали в пресс-хаты, где вымогали деньги. Когда он об этом заявил - убили. Я прошел две пресс-хаты, Лира - четыре. Ему тоже сломали ребра, и угрожали вынуть глаз зубочисткой. Продолжение истории концлагерей и тайных тюрем СБУ. Скоро", - написал Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале.
Дубинский 14 ноября сообщал, что в главном офисе СБУ в Киеве в 2022 году находился концлагерь для внесудебных допросов и пыток, через который в период с февраля по ноябрь 2022 года прошли более 300 человек.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.