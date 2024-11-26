https://ria.ru/20241126/chita-1985825920.html

Журналистку из Читы осудили за сотрудничество с иностранной организацией

Журналистку из Читы осудили за сотрудничество с иностранной организацией - РИА Новости, 26.11.2024

Журналистку из Читы осудили за сотрудничество с иностранной организацией

Забайкальский краевой суд приговорил к 4 годам колонии общего режима журналистку из Читы Нику Новак за сотрудничество с иностранной организацией, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:33

2024-11-26T16:33

2024-11-26T16:38

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забайкальский краевой суд

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ЧИТА, 26 ноя – РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к 4 годам колонии общего режима журналистку из Читы Нику Новак за сотрудничество с иностранной организацией, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю. Ранее стало известно о задержании в Москве журналистки Ники Новак. В декабре 2023 года Лефортовский районный суд отправил её под стражу по подозрению в сотрудничестве с иностранной организацией. Затем арест продляли. "Забайкальский краевой суд вынес приговор жительнице Читы за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники УФСБ выявили факт сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного СМИ. По заданиям за денежное вознаграждение Новак оказывала содействие в подготовке недостоверных материалов, дискредитирующих Вооруженные силы России и органы государственной власти. "Указанные действия были направлены на нанесение репутационного ущерба Российской Федерации и дестабилизации общественно-политической обстановки в период проведения СВО", - добавили в пресс-службе. В картотеке суда указано, что рассматривалось дело в отношении Ники Новак по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По данным портала chita.ru, Новак родилась в 1992 году в Краснокаменске. Работала журналистом во множестве изданий, в том числе на телеканале ЗабТВ, портале заб.ру и в признанном СМИ-иноагентом "Сибирь.Реалии".

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