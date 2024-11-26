Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/cheljabinsk-1985804050.html
В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов
В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов - РИА Новости, 26.11.2024
В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов
Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в судебном участке №2 Калининского... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:19
2024-11-26T15:19
происшествия
авто
россия
челябинск
калининский район
ирина волк
bmw ag
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985573150_60:0:1139:607_1920x0_80_0_0_5dac5b2914298a5dc5d50beee365b302.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в судебном участке №2 Калининского района города. "Судья назначил Корягину административный арест на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства. По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате пострадали 5 человек, в том числе ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ. Его автомобиль эвакуирован и помещен на спецстоянку.
https://ria.ru/20241125/voditel-1985630365.html
россия
челябинск
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985573150_195:0:1004:607_1920x0_80_0_0_9f883c4abdd5e96252b07b2649568c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, челябинск, калининский район, ирина волк, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Авто, Россия, Челябинск, Калининский район, Ирина Волк, BMW AG, BMW 1
В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

Водитель, сбивший пятерых пешеходов в Челябинске, арестован на 15 суток

Автомобиль наехал на пешеходов в Челябинске
Автомобиль наехал на пешеходов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Автомобиль наехал на пешеходов в Челябинске
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в судебном участке №2 Калининского района города.
"Судья назначил Корягину административный арест на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате пострадали 5 человек, в том числе ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ. Его автомобиль эвакуирован и помещен на спецстоянку.
Нетрезвый водитель, который совершил наезд на группу людей в Челябинске - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
МВД назвало уровень алкоголя в крови водителя, сбившего пешеходов на Урале
25 ноября, 17:12
 
ПроисшествияАвтоРоссияЧелябинскКалининский районИрина ВолкBMW AGBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала