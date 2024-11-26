https://ria.ru/20241126/cheljabinsk-1985804050.html

В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов - РИА Новости, 26.11.2024

В Челябинске арестовали водителя, сбившего пятерых пешеходов

Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в судебном участке №2 Калининского... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:19

2024-11-26T15:19

2024-11-26T15:19

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Водителя, сбившего пятерых пешеходов в Челябинске и уехавшего с места ДТП, арестовали на 15 суток, сообщили РИА Новости в судебном участке №2 Калининского района города. "Судья назначил Корягину административный арест на срок 15 суток", - сказала собеседница агентства. По данным следствия, днем 25 ноября на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске пьяный водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате пострадали 5 человек, в том числе ребенок. По данным минздрава, госпитализированы трое. ДТП попало на камеры городского наблюдения: машина не вписалась в правый поворот и, поехав прямо, сбила пешеходов, после чего скрылась с места происшествия. Позже водитель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ. Его автомобиль эвакуирован и помещен на спецстоянку.

https://ria.ru/20241125/voditel-1985630365.html

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происшествия, авто, россия, челябинск, калининский район, ирина волк, bmw ag, bmw 1