Рейтинг@Mail.ru
Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/britanija-1985872123.html
Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России
Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России - РИА Новости, 26.11.2024
Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России
Великобритания назвала "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозила ответом после высылки из РФ британского... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:25
2024-11-26T19:25
в мире
россия
великобритания
москва
найджел кейси
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/64/1514296433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a889c87fe3a90971860b820d6d43efe5.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания назвала "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозила ответом после высылки из РФ британского дипломата, заявил РИА Новости представитель МИД Соединенного Королевства. Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник посол Британии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Соединенного Королевства будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет. "Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом", - сказал РИА новости представитель МИД Британии. При этом он не уточнил, как именно британская сторона намерена ответить. В сентябре ФСБ России также сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший после начала СВО спецслужбой, основная задача которой - нанесение России стратегического поражения. Тогда Великобритания отказалась признавать, что её дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой.
https://ria.ru/20241126/mid-1985853051.html
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
россия
великобритания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/64/1514296433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f8f1919550731eeca43cf9c68029320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, москва, найджел кейси, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Найджел Кейси, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России

В Британии пообещали ответить на высылку дипломата из России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания назвала "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозила ответом после высылки из РФ британского дипломата, заявил РИА Новости представитель МИД Соединенного Королевства.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник посол Британии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Соединенного Королевства будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В России не потерпят деятельности британских спецслужб, заявили в МИД
Вчера, 18:11
"Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом", - сказал РИА новости представитель МИД Британии. При этом он не уточнил, как именно британская сторона намерена ответить.
В сентябре ФСБ России также сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший после начала СВО спецслужбой, основная задача которой - нанесение России стратегического поражения.
Тогда Великобритания отказалась признавать, что её дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж
Вчера, 14:49
 
В миреРоссияВеликобританияМоскваНайджел КейсиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала