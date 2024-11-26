https://ria.ru/20241126/britanija-1985872123.html

Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России

Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России - РИА Новости, 26.11.2024

Британия пригрозила ответом после высылки дипломата из России

Великобритания назвала "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозила ответом после высылки из РФ британского... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:25

2024-11-26T19:25

2024-11-26T19:25

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания назвала "необоснованными" обвинения России в адрес сотрудников своего посольства в Москве и пригрозила ответом после высылки из РФ британского дипломата, заявил РИА Новости представитель МИД Соединенного Королевства. Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела посольства Великобритании проводил разведывательно-подрывную работу, угрожающую безопасности России. В связи с этим принято решение о лишении его аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник посол Британии в РФ Найджел Кейси был вызван в российский МИД, ему был заявлен решительный протест. Кроме того, в МИД РФ заявили, что после информации о ложных сведениях сотрудника посольства Соединенного Королевства будут ужесточены требования для британских дипломатов по заполнению анкет. "Это не первый случай, когда российские власти выдвигают злонамеренные и необоснованные обвинения против наших сотрудников. Мы ответим на это надлежащим образом", - сказал РИА новости представитель МИД Британии. При этом он не уточнил, как именно британская сторона намерена ответить. В сентябре ФСБ России также сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве, замеченных в разведывательно-подрывной работе. ФСБ заявила, что получила документы, подтверждающие координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки. Главной структурой, координирующей подрывную политику на российском направлении и в СНГ, назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, ставший после начала СВО спецслужбой, основная задача которой - нанесение России стратегического поражения. Тогда Великобритания отказалась признавать, что её дипломаты в Москве занимались разведывательно-подрывной работой.

https://ria.ru/20241126/mid-1985853051.html

https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

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