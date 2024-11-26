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ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных и один танк в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:29
2024-11-26T12:29
2024-11-26T12:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 военных и один танк в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, танк, автомобиль и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ потеряли до 115 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 115 боевиков и танк в зоне действий "Севера" за сутки