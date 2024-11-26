Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности
Нарышкин: евразийская структура безопасности должна сместить евроатлантическую
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евразийская структура безопасности должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Евразийская архитектура безопасности, по его словам, "должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической модели, дисфункция которой в конечном счёте спровоцировала украинский" кризис, а также ряд других.
Он предположил, что смена американской администрации не изменит фиксацию США на подрыве интеграционных процессов на Евразийском континенте. Противостоять этой деструктивной активности можно только совместными усилиями, развивая и углубляя собственную евразийскую архитектуру безопасности, объяснил Нарышкин.
"Англосаксы любят разделять, чтобы властвовать. Нам же, напротив, нужно ещё крепче объединяться, чтобы жить в мире и безопасности вне зависимости от любых внешних авантюр деградирующих тоталитарно-либеральных западных режимов", - добавил глава СВР.