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Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности - РИА Новости, 26.11.2024
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11:22 26.11.2024
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Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности
Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности - РИА Новости, 26.11.2024
Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности
Евразийская структура безопасности должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:22
2024-11-26T11:22
россия
москва
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евразийская структура безопасности должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Евразийская архитектура безопасности, по его словам, "должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической модели, дисфункция которой в конечном счёте спровоцировала украинский" кризис, а также ряд других. Он предположил, что смена американской администрации не изменит фиксацию США на подрыве интеграционных процессов на Евразийском континенте. Противостоять этой деструктивной активности можно только совместными усилиями, развивая и углубляя собственную евразийскую архитектуру безопасности, объяснил Нарышкин. "Англосаксы любят разделять, чтобы властвовать. Нам же, напротив, нужно ещё крепче объединяться, чтобы жить в мире и безопасности вне зависимости от любых внешних авантюр деградирующих тоталитарно-либеральных западных режимов", - добавил глава СВР.
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россия, москва, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Россия, Москва, США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности

Нарышкин: евразийская структура безопасности должна сместить евроатлантическую

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евразийская структура безопасности должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Евразийская архитектура безопасности, по его словам, "должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической модели, дисфункция которой в конечном счёте спровоцировала украинский" кризис, а также ряд других.
Он предположил, что смена американской администрации не изменит фиксацию США на подрыве интеграционных процессов на Евразийском континенте. Противостоять этой деструктивной активности можно только совместными усилиями, развивая и углубляя собственную евразийскую архитектуру безопасности, объяснил Нарышкин.
"Англосаксы любят разделять, чтобы властвовать. Нам же, напротив, нужно ещё крепче объединяться, чтобы жить в мире и безопасности вне зависимости от любых внешних авантюр деградирующих тоталитарно-либеральных западных режимов", - добавил глава СВР.
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РоссияМоскваСШАСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВ мире
 
 
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