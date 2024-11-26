https://ria.ru/20241126/bezopasnost-1985733897.html

Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности

Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности - РИА Новости, 26.11.2024

Нарышкин призвал создать евразийскую архитектуру безопасности

Евразийская структура безопасности должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:22

2024-11-26T11:22

2024-11-26T11:22

россия

москва

сша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Евразийская структура безопасности должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Евразийская архитектура безопасности, по его словам, "должна прийти на смену обанкротившейся евроатлантической модели, дисфункция которой в конечном счёте спровоцировала украинский" кризис, а также ряд других. Он предположил, что смена американской администрации не изменит фиксацию США на подрыве интеграционных процессов на Евразийском континенте. Противостоять этой деструктивной активности можно только совместными усилиями, развивая и углубляя собственную евразийскую архитектуру безопасности, объяснил Нарышкин. "Англосаксы любят разделять, чтобы властвовать. Нам же, напротив, нужно ещё крепче объединяться, чтобы жить в мире и безопасности вне зависимости от любых внешних авантюр деградирующих тоталитарно-либеральных западных режимов", - добавил глава СВР.

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Ольга Фомченкова

россия, москва, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире