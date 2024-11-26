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В Британии украинским беженцам разрешили продлевать визу

В Британии украинским беженцам разрешили продлевать визу - РИА Новости, 26.11.2024

В Британии украинским беженцам разрешили продлевать визу

Украинцы, прибывшие в Великобританию после начала конфликта, смогут в феврале 2025 года начать подавать заявление на продление визы ещё на 18 месяцев, говорится РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:37

2024-11-26T23:37

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинцы, прибывшие в Великобританию после начала конфликта, смогут в феврале 2025 года начать подавать заявление на продление визы ещё на 18 месяцев, говорится в документе британского МВД, опубликованном во вторник на сайте правительства страны. В феврале МВД Британии сообщило, что украинцы, прибывшие в страну в рамках особого визового режима, смогут в 2025 году продлить свои документы ещё на полтора года. "Изменение позволит гражданам Украины и подходящим под критерии членам их семей, имеющим разрешение на пребывание в Великобритании в рамках украинских (визовых - ред.) схем, подать заявление на получение разрешения остаться в Великобритании ещё 18 месяцев в рамках новой схемы по продлению разрешения на пребывание для украинцев", - сказано в документе. Подать заявление на продление визы можно будет с 4 февраля 2025 года и не ранее, чем за 28 дней до истечения срока её действия, сообщает МВД. Рассмотрение может занять до восьми недель, в течение которых будет нельзя покидать территорию единого иммиграционного пространства (Британия, Ирландия, Нормандские острова, остров Мэн). Министерство также подчеркивает, что теперь время, проведенное украинцами в Британии в рамках действия особых визовых режимов, не будет засчитываться в десятилетний период, необходимый для получения разрешения на бессрочное пребывание в стране. Помимо этого, после 13 февраля 2025 года украинцы не смогут свободно пересекать британскую границу только при наличии письма с разрешением на въезд. При желании попасть в Великобританию им придется подавать заявление на получение визы в рамках режима для украинцев. По состоянию на 19 ноября, около 266 тысяч украинцев получили британскую визу, из них около 217 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД.

https://ria.ru/20241111/irlandiya-1983089656.html

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