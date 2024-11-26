В Британии украинским беженцам разрешили продлевать визу
МВД Британии разрешило украинским беженцам продлевать визу еще на 18 месяцев
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинцы, прибывшие в Великобританию после начала конфликта, смогут в феврале 2025 года начать подавать заявление на продление визы ещё на 18 месяцев, говорится в документе британского МВД, опубликованном во вторник на сайте правительства страны.
В феврале МВД Британии сообщило, что украинцы, прибывшие в страну в рамках особого визового режима, смогут в 2025 году продлить свои документы ещё на полтора года.
"Изменение позволит гражданам Украины и подходящим под критерии членам их семей, имеющим разрешение на пребывание в Великобритании в рамках украинских (визовых - ред.) схем, подать заявление на получение разрешения остаться в Великобритании ещё 18 месяцев в рамках новой схемы по продлению разрешения на пребывание для украинцев", - сказано в документе.
Подать заявление на продление визы можно будет с 4 февраля 2025 года и не ранее, чем за 28 дней до истечения срока её действия, сообщает МВД. Рассмотрение может занять до восьми недель, в течение которых будет нельзя покидать территорию единого иммиграционного пространства (Британия, Ирландия, Нормандские острова, остров Мэн).
Министерство также подчеркивает, что теперь время, проведенное украинцами в Британии в рамках действия особых визовых режимов, не будет засчитываться в десятилетний период, необходимый для получения разрешения на бессрочное пребывание в стране. Помимо этого, после 13 февраля 2025 года украинцы не смогут свободно пересекать британскую границу только при наличии письма с разрешением на въезд. При желании попасть в Великобританию им придется подавать заявление на получение визы в рамках режима для украинцев.
По состоянию на 19 ноября, около 266 тысяч украинцев получили британскую визу, из них около 217 тысяч прибыли в Великобританию, свидетельствуют данные МВД.
В Германии дальнобойщика-украинца убили из-за спора о России и СВО
11 ноября, 18:23