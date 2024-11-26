Рейтинг@Mail.ru
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/beyrut-1985860820.html
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом - РИА Новости, 26.11.2024
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом
Самолеты израильских ВВС и разведывательные БПЛА проводят интенсивные рейды в небе над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:35
2024-11-26T18:35
в мире
бейрут
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС и разведывательные БПЛА проводят интенсивные рейды в небе над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости. Над ливанской столицей в непрерывном режиме работают не менее трех израильских разведывательных беспилотников, совершая пролеты над разными районами ливанской столицы на низкой и средней высотах. Израильские многоцелевые истребители после последней серии бомбардировок южного пригорода совершили несколько пролетов на низкой высоте, преодолев звуковой барьер, тем самым сымитировав звуки мощных взрывов. Израильская боевая авиация с начала вторника совершила 26 ударов по разным районам южного пригорода Бейрута и один удар в центре ливанской столицы. Вместе с тем израильские самолеты нанесли серии ударов в районе города Тир на юге Ливана и по ряду поселений на востоке страны и близь ливано-израильской границе.
https://ria.ru/20241126/izrail-1985829322.html
бейрут
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cd15e077e72911e0cf0d01dd77f9a9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом

Израильские ВВС совершают интенсивные рейды в небе над Бейрутом

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС и разведывательные БПЛА проводят интенсивные рейды в небе над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости.
Над ливанской столицей в непрерывном режиме работают не менее трех израильских разведывательных беспилотников, совершая пролеты над разными районами ливанской столицы на низкой и средней высотах.
Израильские многоцелевые истребители после последней серии бомбардировок южного пригорода совершили несколько пролетов на низкой высоте, преодолев звуковой барьер, тем самым сымитировав звуки мощных взрывов.
Израильская боевая авиация с начала вторника совершила 26 ударов по разным районам южного пригорода Бейрута и один удар в центре ливанской столицы. Вместе с тем израильские самолеты нанесли серии ударов в районе города Тир на юге Ливана и по ряду поселений на востоке страны и близь ливано-израильской границе.
Атака по целям движения Хезболла в Бейруте - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Израиль начал волну атак на Бейрут
Вчера, 16:40
 
В миреБейрутЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала