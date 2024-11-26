https://ria.ru/20241126/beyrut-1985860820.html
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом - РИА Новости, 26.11.2024
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом
Самолеты израильских ВВС и разведывательные БПЛА проводят интенсивные рейды в небе над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:35
2024-11-26T18:35
2024-11-26T18:35
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС и разведывательные БПЛА проводят интенсивные рейды в небе над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости. Над ливанской столицей в непрерывном режиме работают не менее трех израильских разведывательных беспилотников, совершая пролеты над разными районами ливанской столицы на низкой и средней высотах. Израильские многоцелевые истребители после последней серии бомбардировок южного пригорода совершили несколько пролетов на низкой высоте, преодолев звуковой барьер, тем самым сымитировав звуки мощных взрывов. Израильская боевая авиация с начала вторника совершила 26 ударов по разным районам южного пригорода Бейрута и один удар в центре ливанской столицы. Вместе с тем израильские самолеты нанесли серии ударов в районе города Тир на юге Ливана и по ряду поселений на востоке страны и близь ливано-израильской границе.
https://ria.ru/20241126/izrail-1985829322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские самолеты проводят интенсивные рейды над Бейрутом
Израильские ВВС совершают интенсивные рейды в небе над Бейрутом
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС и разведывательные БПЛА проводят интенсивные рейды в небе над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости.
Над ливанской столицей в непрерывном режиме работают не менее трех израильских разведывательных беспилотников, совершая пролеты над разными районами ливанской столицы на низкой и средней высотах.
Израильские многоцелевые истребители после последней серии бомбардировок южного пригорода совершили несколько пролетов на низкой высоте, преодолев звуковой барьер, тем самым сымитировав звуки мощных взрывов.
Израильская боевая авиация с начала вторника совершила 26 ударов по разным районам южного пригорода Бейрута
и один удар в центре ливанской столицы. Вместе с тем израильские самолеты нанесли серии ударов в районе города Тир на юге Ливана
и по ряду поселений на востоке страны и близь ливано-израильской границе.