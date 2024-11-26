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Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 26.11.2024
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16:27 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/beyrut-1985824013.html
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 26.11.2024
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:27
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Менее чем за час до начала бомбардировки ливанской столицы израильская армия опубликовала предупреждения с двадцатью обозначенными целями в районах Хадат, Харет Хрейк, Бурдж эль-Бараджне и Гхбейри. Ранее израильская армия нанесла удар по центру Бейрута в районе Баста и утром во вторник шесть ударов по южному пригороду столицы, включая район прилегающий к территории международного аэропорта.
https://ria.ru/20241125/izrail-1985619145.html
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли восемь ударов подряд по югу и центру Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Менее чем за час до начала бомбардировки ливанской столицы израильская армия опубликовала предупреждения с двадцатью обозначенными целями в районах Хадат, Харет Хрейк, Бурдж эль-Бараджне и Гхбейри.
Ранее израильская армия нанесла удар по центру Бейрута в районе Баста и утром во вторник шесть ударов по южному пригороду столицы, включая район прилегающий к территории международного аэропорта.
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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