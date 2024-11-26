https://ria.ru/20241126/beyrut-1985824013.html
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 26.11.2024
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:27
2024-11-26T16:27
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg
БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Менее чем за час до начала бомбардировки ливанской столицы израильская армия опубликовала предупреждения с двадцатью обозначенными целями в районах Хадат, Харет Хрейк, Бурдж эль-Бараджне и Гхбейри. Ранее израильская армия нанесла удар по центру Бейрута в районе Баста и утром во вторник шесть ударов по южному пригороду столицы, включая район прилегающий к территории международного аэропорта.
https://ria.ru/20241125/izrail-1985619145.html
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли восемь ударов подряд по югу и центру Бейрута