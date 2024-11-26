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Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 26.11.2024

Израильские ВВС нанесли восемь ударов по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:27

2024-11-26T16:27

2024-11-26T16:27

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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли восемь ударов подряд по разным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Менее чем за час до начала бомбардировки ливанской столицы израильская армия опубликовала предупреждения с двадцатью обозначенными целями в районах Хадат, Харет Хрейк, Бурдж эль-Бараджне и Гхбейри. Ранее израильская армия нанесла удар по центру Бейрута в районе Баста и утром во вторник шесть ударов по южному пригороду столицы, включая район прилегающий к территории международного аэропорта.

https://ria.ru/20241125/izrail-1985619145.html

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024