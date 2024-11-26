https://ria.ru/20241126/bespilotniki-1985886708.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:52
2024-11-26T21:52
2024-11-26T21:52
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "В период с 20.25 до 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/pvo-1985753034.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью