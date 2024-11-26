Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985885881.html
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА
Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:40
2024-11-26T21:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Над Яковлевским округом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших нет. В городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание - пожарными расчётами очаг ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА

Гладков: над Белгородской областью сбили БПЛА ВСУ, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Яковлевским округом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших нет. В городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание - пожарными расчётами очаг ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Русские полностью готовы". На Западе заявили о роковой ошибке
Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала