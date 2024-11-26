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Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА
Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:40
2024-11-26T21:40
2024-11-26T21:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Над Яковлевским округом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших нет. В городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание - пожарными расчётами очаг ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА
Гладков: над Белгородской областью сбили БПЛА ВСУ, никто не пострадал