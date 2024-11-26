https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985885881.html

Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА

Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА - РИА Новости, 26.11.2024

Гладков рассказал подробности о сбитом над Белгородской областью БПЛА

Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:40

2024-11-26T21:40

2024-11-26T21:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский БПЛА сбит над Яковлевским округом Белгородской области, из-за падения обломков пробита кровля здания в городе Строитель, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Над Яковлевским округом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших нет. В городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание - пожарными расчётами очаг ликвидирован", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков