https://ria.ru/20241126/belorussija-1985732642.html

В Белоруссии россиянина задержали за распространение наркотиков

В Белоруссии россиянина задержали за распространение наркотиков - РИА Новости, 26.11.2024

В Белоруссии россиянина задержали за распространение наркотиков

Двадцатилетний житель Челябинской области задержан в Белоруссии по подозрению в распространении наркотиков, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:18

2024-11-26T11:18

2024-11-26T11:18

челябинская область

белоруссия

россия

происшествия

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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Двадцатилетний житель Челябинской области задержан в Белоруссии по подозрению в распространении наркотиков, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил начальник управления по наркоконтролю УВД Витебского облисполкома Денис Шкурко. "Задержан 20-летний житель Челябинской области, который около трех месяцев занимался распространением особо опасных психотропных веществ на территории Республики Беларусь", - говорится в комментарии Шкурко, который распространила пресс-служба МВД Белоруссии в своем Telegram-канале. По его словам, накануне задержания подозреваемый привез из России около трех килограммов особо опасного психотропного вещества и направился в лес на окраине Минска, где был задержан при устройстве тайника. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в крупном размере, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

челябинская область

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челябинская область, белоруссия, россия, происшествия