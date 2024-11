Республиканцы призвали Байдена сохранить документацию по U.S. Steel

https://ria.ru/20241126/bayden-1985683249.html

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе призвали администрацию вскоре покидающего свой пост президента США Джо Байдена сохранить всю документацию по согласованию возможной продажи сталелитейного гиганта U.S. Steel японской Nippon Steel, сообщило агентство Блумберг, ссылаясь на соответствующее письмо. "Двадцать второго ноября четыре республиканца из палаты представителей направили министру финансов Джанет Йеллен и министру торговли Джине Раймондо письмо, в котором заявили, что недавние события, связанные с комитетом по иностранным инвестициям в США, "поставили под сомнение целостность его процесса принятия решений", и потребовали сохранения записей, связанных со "стальной" сделкой", - сообщило агентство, в распоряжении которого есть письмо. В частности республиканцы обеспокоены тем, насколько решение Байдена заблокировать продажу компании было политизировано, поскольку U.S. Steel находится в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, за который бились выигравший выборы президента США республиканец Дональд Трамп и его конкурентка от демократов, вице-президент Камала Харрис. Для победы на выборах кандидатам было важно обеспечить себе поддержку крупных профсоюзов, а объединение работников американской сталелитейной индустрии выступало против продажи компании. Вместе с тем, Трамп также ранее заявлял о планах заблокировать сделку. Администрация Байдена якобы уведомила японский Nippon о том, что сделка несет под собой риски национальной безопасности, хотя Япония является близким союзником США, в том числе по вопросам обороны. Сделка была отправлена на оценку в комитет по иностранным инвестициям в США, который и выявил риски. Теперь республиканцы задаются вопросом, "был ли уставной мандат по приоритетному рассмотрению вопросов национальной безопасности комитета по иностранным инвестициям подчинен политическим интересам", говорится в письме в распоряжении Блумберг. В декабре прошлого года сообщалось, что Nippon Steel намерен приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что сделка по приобретению столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на нацбезопасность и надежность функционирования цепочек поставок. Сообщалось, что администрация призывала комитет по инвестициям "тщательно расследовать" любые потенциальные последствия продажи этого предприятия, после чего она будет готова "принять соответствующие меры". Сотрудники U.S. Steel выступили в поддержку покупки компании Nippon Steel, в противном случае, считают они, предприятию грозит закрытие доменных печей и сокращение рабочих мест.

