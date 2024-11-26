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Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни - РИА Новости, 26.11.2024
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14:34 26.11.2024 (обновлено: 17:18 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bank-1985795186.html
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни - РИА Новости, 26.11.2024
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни
Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:34
2024-11-26T17:18
китай
цзинань
шаньдун
си цзиньпин
bank of china
china development bank
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество, сообщает Верховная народная прокуратура КНР. "Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун. — Прим. ред.) публично приговорил &lt;…&gt; бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества," — пишет сайт прокуратуры. Bank of China является старейшим банком в стране, входит в "Большую четверку" китайских банков. До 1942 года Bank of China был одним из банков страны, участвовавших в эмиссии денег. В настоящее время роль центрального банка страны выполняет Народный банк Китая. За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В ноябре начались слушания по делу о коррупции бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжана Хунли. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
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китай, цзинань, шаньдун, си цзиньпин, bank of china, china development bank, в мире
Китай, Цзинань, Шаньдун, Си Цзиньпин, Bank of China, China Development Bank, В мире
Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-председателя правления Bank of China Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни

© AP Photo / Greg BakerЗдание Банка Китая (Bank of China) в Пекине
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Greg Baker
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество, сообщает Верховная народная прокуратура КНР.
"Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун. — Прим. ред.) публично приговорил <…> бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества," — пишет сайт прокуратуры.
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Bank of China является старейшим банком в стране, входит в "Большую четверку" китайских банков. До 1942 года Bank of China был одним из банков страны, участвовавших в эмиссии денег. В настоящее время роль центрального банка страны выполняет Народный банк Китая.
За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В ноябре начались слушания по делу о коррупции бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжана Хунли. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
Китай - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Экс-замминистра общественной безопасности КНР приговорили к смертной казни
23 сентября 2022, 07:57
 
КитайЦзинаньШаньдунСи ЦзиньпинBank of ChinaChina Development BankВ мире
 
 
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