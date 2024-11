https://ria.ru/20241126/bank-1985795186.html

Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни - РИА Новости, 26.11.2024

Экс-главу Bank of China приговорили к смертной казни

Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:34

2024-11-26T14:34

2024-11-26T17:18

китай

цзинань

шаньдун

си цзиньпин

bank of china

china development bank

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101539/83/1015398337_0:0:3232:1818_1920x0_80_0_0_8117d09bf3c854dc73112afa44cbb368.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Экс-председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China (Банк Китая) Лю Ляньгэ приговорили к смертной казни за взяточничество, сообщает Верховная народная прокуратура КНР. "Народный суд средней ступени города Цзинань (провинция Шаньдун. — Прим. ред.) публично приговорил <…> бывшего секретаря партийного комитета и председателя правления Банка Китая Лю Ляньгэ за получение взяток к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества," — пишет сайт прокуратуры. Bank of China является старейшим банком в стране, входит в "Большую четверку" китайских банков. До 1942 года Bank of China был одним из банков страны, участвовавших в эмиссии денег. В настоящее время роль центрального банка страны выполняет Народный банк Китая. За последние месяцы в Китае под следствие попал целый ряд высокопоставленных сотрудников банков. В частности, в октябре бывшего зампредседателя Народного банка Китая Фань Ифэя приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. В конце октября бывшего вице-президента China Development Bank Ван Юншэна приговорили к 12 годам лишения свободы за получение взяток. В начале ноября еще одного бывшего вице-президента этого банка Чжоу Цинюя приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В ноябре начались слушания по делу о коррупции бывшего заместителя председателя Промышленного и коммерческого банка Китая (ICBC) Чжана Хунли. Также в ноябре был исключен из рядов КПК и попал под следствие бывший вице-председатель Сельскохозяйственного банка Китая, третьего по величине банка страны, Лоу Вэньлун. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что коррупция — это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность КПК. Он подчеркнул, что, пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Лидер Китая отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".

https://rsport.ria.ru/20240910/futbol-1971846364.html

https://ria.ru/20220923/kazn-1818836634.html

китай

цзинань

шаньдун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, цзинань, шаньдун, си цзиньпин, bank of china, china development bank, в мире