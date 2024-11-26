https://ria.ru/20241126/avariya-1985886334.html
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 26.11.2024
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, погибли три человека, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:46
2024-11-26T21:46
2024-11-26T23:56
происшествия
авто
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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, погибли три человека, сообщает ГИБДД республики. "На 53-м километре автодороги Чистополь — Нижнекамск водитель автомобиля "ВАЗ", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Faw", — говорится в заявлении. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, ГИБДД МВД РФ
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие
В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, три человека погибли