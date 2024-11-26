https://ria.ru/20241126/avariya-1985886334.html

В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие - РИА Новости, 26.11.2024

В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, погибли три человека, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:46

2024-11-26T21:46

2024-11-26T23:56

происшествия

авто

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Татарстане, погибли три человека, сообщает ГИБДД республики. "На 53-м километре автодороги Чистополь — Нижнекамск водитель автомобиля "ВАЗ", по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем Faw", — говорится в заявлении. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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2024

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происшествия, авто, гибдд мвд рф