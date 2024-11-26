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В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков - РИА Новости, 26.11.2024
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19:30 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/avariya-1985873136.html
В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков
В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков - РИА Новости, 26.11.2024
В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков
Водитель на иномарке наехал на двух мальчиков на пешеходном переходе в Подмосковье, подростки госпитализированы, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:30
2024-11-26T19:30
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Водитель на иномарке наехал на двух мальчиков на пешеходном переходе в Подмосковье, подростки госпитализированы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В 16.30 на 5-м километре автодороги Сергиев Посад-Хотьково произошло дорожно-транспортное происшествие. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi", совершил наезд на двух подростков 17 и 12 лет, переходивших автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу". — говорится в сообщении. В результате ДТП пешеходы с телесными повреждениями госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков

В Подмосковье иномарка наехала на двух подростков, мальчиков госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Водитель на иномарке наехал на двух мальчиков на пешеходном переходе в Подмосковье, подростки госпитализированы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.
В 16.30 на 5-м километре автодороги Сергиев Посад-Хотьково произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi", совершил наезд на двух подростков 17 и 12 лет, переходивших автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу". — говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеходы с телесными повреждениями госпитализированы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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