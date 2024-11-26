https://ria.ru/20241126/avariya-1985873136.html

В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков

В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков - РИА Новости, 26.11.2024

В Подмосковье водитель на иномарке наехал на двух подростков

Водитель на иномарке наехал на двух мальчиков на пешеходном переходе в Подмосковье, подростки госпитализированы, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:30

2024-11-26T19:30

2024-11-26T19:30

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Водитель на иномарке наехал на двух мальчиков на пешеходном переходе в Подмосковье, подростки госпитализированы, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ. В 16.30 на 5-м километре автодороги Сергиев Посад-Хотьково произошло дорожно-транспортное происшествие. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi", совершил наезд на двух подростков 17 и 12 лет, переходивших автодорогу по нерегулируемому пешеходному переходу". — говорится в сообщении. В результате ДТП пешеходы с телесными повреждениями госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)