https://ria.ru/20241126/atacms-1985816246.html

Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября

Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября - РИА Новости, 26.11.2024

Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября

ВСУ 23 ноября атаковали пятью ракетами ATACMS позиции дивизиона С-400 в Курской области, три ракеты сбиты, две достигли цели, повреждена РЛС, есть пострадавшие, РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:06

2024-11-26T16:06

2024-11-26T16:11

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россия

курская область

курск

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ 23 ноября атаковали пятью ракетами ATACMS позиции дивизиона С-400 в Курской области, три ракеты сбиты, две достигли цели, повреждена РЛС, есть пострадавшие, сообщили в Минобороны РФ. "23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе н.п. Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе противоракетного боя боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две – достигли цели. "В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, курск, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», безопасность