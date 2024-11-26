Рейтинг@Mail.ru
Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 26.11.2024 (обновлено: 16:11 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/atacms-1985816246.html
Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября
Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября - РИА Новости, 26.11.2024
Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября
ВСУ 23 ноября атаковали пятью ракетами ATACMS позиции дивизиона С-400 в Курской области, три ракеты сбиты, две достигли цели, повреждена РЛС, есть пострадавшие, РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:06
2024-11-26T16:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курск
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964309721_0:0:1357:763_1920x0_80_0_0_56631439b9369cc6704effa477f2a80e.png
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ 23 ноября атаковали пятью ракетами ATACMS позиции дивизиона С-400 в Курской области, три ракеты сбиты, две достигли цели, повреждена РЛС, есть пострадавшие, сообщили в Минобороны РФ. "23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе н.п. Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе противоракетного боя боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две – достигли цели. "В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964309721_0:0:1017:763_1920x0_80_0_0_df1d9de2320a0561beaa229044ab1c32.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, курск, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курск, Вооруженные силы Украины, С-400 «Триумф», Безопасность
Три ракеты ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября

Три из пяти ракет ATACMS уничтожили при атаке на Курскую область 23 ноября

© РИА НовостиОбломки ракеты ATACMS
Обломки ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости
Обломки ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ 23 ноября атаковали пятью ракетами ATACMS позиции дивизиона С-400 в Курской области, три ракеты сбиты, две достигли цели, повреждена РЛС, есть пострадавшие, сообщили в Минобороны РФ.
"23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе н.п. Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что в ходе противоракетного боя боевым расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две – достигли цели.
"В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - добавили в МО РФ.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКурскВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала