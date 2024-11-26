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В Белоруссии назвали российскую армию самой мощной в мире - РИА Новости, 26.11.2024
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20:55 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/armiya-1985881974.html
В Белоруссии назвали российскую армию самой мощной в мире
В Белоруссии назвали российскую армию самой мощной в мире - РИА Новости, 26.11.2024
В Белоруссии назвали российскую армию самой мощной в мире
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил, что российская армия — это самая... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:55
2024-11-26T20:55
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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил, что российская армия — это самая мощная армия в мире, поэтому вряд ли найдется сила, способная противостоять ей сейчас. "Сегодня мы активно взаимодействуем с нашим стратегическим союзником Россией. У нас совместная региональная группировка войск, единая школа подготовки и единое вооружение. Мы считываем накопленный опыт ведения боевых действий в современных военных конфликтах. Российская армия - воюющая армия. Скажу без стеснения, что это самая мощная и самая сильная армия в мире, противостоять которой сейчас вряд ли найдется сила", - сказал Муравейко. При этом он подчеркнул, что Россия - союзник Белоруссии. "Это наши ребята, с которыми мы взаимодействуем, обмениваемся опытом. У нас фактически единые документы, единые взгляды и единые подходы", - добавил начальник генштаба. Он также отметил взаимодействие Белоруссии с партнерами по ОДКБ. "Мы также совместно строим систему коллективной обороны. У нас создана система ПВО, единая система обмена информацией, разрабатываются планы проведения совместных мероприятий по подготовке сил и средств, разведки, материально-технического обеспечения, РХБ-защиты. Проводятся учения Коллективных сил оперативного реагирования, которые способны в кратчайшие сроки развернуться в необходимом регионе и выполнять задачу", - уточнил он. Муравейко подчеркнул, что "это очень действенный механизм, который дает существенные результаты в подготовке и взаимодействии". "Более того, мы все говорим на одном языке. И не надо иметь какой-то стандарт (для армий - ред.), который позволил бы нам всем соответствовать или не соответствовать чему-то", - заявил он. Муравейко также рассказал о сотрудничестве в оборонной сфере "с китайскими стратегическими друзьями, со странами Ближнего Востока". "Изучаем опыт наших сербских братьев по ведению тех или иных действий... У нас, действительно, гибкая система, позволяющая адаптироваться под современные реалии. И то, что сегодня создано в системе подготовки белорусских вооруженных сил в рамках ВС государств-участников Союзного государства, ОДКБ, это единые стандарты, единые подходы, мысли и взгляды, единая система подготовки", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html
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белоруссия, россия, одкб, в мире
Белоруссия, Россия, ОДКБ, В мире
В Белоруссии назвали российскую армию самой мощной в мире

Глава генштаба Белоруссии Муравейко назвал российскую армию самой мощной в мире

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня" заявил, что российская армия — это самая мощная армия в мире, поэтому вряд ли найдется сила, способная противостоять ей сейчас.
"Сегодня мы активно взаимодействуем с нашим стратегическим союзником Россией. У нас совместная региональная группировка войск, единая школа подготовки и единое вооружение. Мы считываем накопленный опыт ведения боевых действий в современных военных конфликтах. Российская армия - воюющая армия. Скажу без стеснения, что это самая мощная и самая сильная армия в мире, противостоять которой сейчас вряд ли найдется сила", - сказал Муравейко.
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При этом он подчеркнул, что Россия - союзник Белоруссии. "Это наши ребята, с которыми мы взаимодействуем, обмениваемся опытом. У нас фактически единые документы, единые взгляды и единые подходы", - добавил начальник генштаба.
Он также отметил взаимодействие Белоруссии с партнерами по ОДКБ.
"Мы также совместно строим систему коллективной обороны. У нас создана система ПВО, единая система обмена информацией, разрабатываются планы проведения совместных мероприятий по подготовке сил и средств, разведки, материально-технического обеспечения, РХБ-защиты. Проводятся учения Коллективных сил оперативного реагирования, которые способны в кратчайшие сроки развернуться в необходимом регионе и выполнять задачу", - уточнил он.
Муравейко подчеркнул, что "это очень действенный механизм, который дает существенные результаты в подготовке и взаимодействии". "Более того, мы все говорим на одном языке. И не надо иметь какой-то стандарт (для армий - ред.), который позволил бы нам всем соответствовать или не соответствовать чему-то", - заявил он.
Муравейко также рассказал о сотрудничестве в оборонной сфере "с китайскими стратегическими друзьями, со странами Ближнего Востока". "Изучаем опыт наших сербских братьев по ведению тех или иных действий... У нас, действительно, гибкая система, позволяющая адаптироваться под современные реалии. И то, что сегодня создано в системе подготовки белорусских вооруженных сил в рамках ВС государств-участников Союзного государства, ОДКБ, это единые стандарты, единые подходы, мысли и взгляды, единая система подготовки", - подчеркнул он.
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