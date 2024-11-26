https://ria.ru/20241126/armeniya-1985681299.html

Греция готовится передать Армении системы ПВО российского производства

Греция готовится передать Армении системы ПВО российского производства - РИА Новости, 26.11.2024

Греция готовится передать Армении системы ПВО российского производства

Зенитно-ракетные комплексы С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО Греции, будут переданы Армении, их... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:05

2024-11-26T00:05

2024-11-26T01:26

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АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО Греции, будут переданы Армении, их заменяют системами израильского производства, пишет информационный портал enikos.gr. "Руководство Вооруженных сил полно решимости продолжить дерусификацию греческого арсенала и радикальное обновление старых систем новыми западными технологиями. Согласно информации портала, генеральный штаб национальной обороны находится на продвинутой стадии предоставления Армении систем вооружения российского производства", - пишет сайт. По данным СМИ, "усиление" Армении - это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение страны."Для Афин укрепление Еревана вместо Киева - стратегический выбор по многим причинам. Прежде всего, из-за очень тесных союзнических связей и особенно из-за общих исторических событий в современной истории и общих религиозных убеждений. Кроме того, сильная Армения стала бы отличным противовесом турецкой непримиримости, которая явно усиливает Азербайджан. Ведь события в Нагорном Карабахе еще свежи", - пишет портал.Он отмечает, что решение поддержать Армению – это не выбор, сделанный в последнюю минуту, а политика, которая систематически культивируется в последние годы."Уже сейчас число армянских студентов в военных училищах удвоилось. В то же время число армянских спецназовцев, обучающихся в Греции, также увеличилось, как и участие во все большем количестве учений", - пишет издание."Что касается систем вооружения, которые Греция готова отдать не бесплатно, компетентные источники заявляют, что "ничто не уйдет без замены", - говорится в статье.По мнению автора, генштаб отказывается от перспективы отправки находящихся в Греции систем вооружения на Украину в обмен на другие системы по двум причинам. Во-первых, нет систем вооружения, доступных для обмена, как в случае с немецкими бронетранспортерами MARDER, которые был переданы Греции в обмен на БМП-1 советского производства."Как указали военные источники, "системы вооружения — это не товары, которые вы выбираете с полки, как покупки в супермаркете. На их производство уходит время, и никого это не волнует", - пишет портал.Кроме того, НАТО и ЕС предоставили украинцам оружие западных технологий, и теперь украинцы отдают предпочтение американским и европейским системам вооружения, для которых у них есть цепочка поставок, чем более старым системам российского происхождения, говорится в статье."Системы вооружения, которые являются кандидатами на передачу (Армении), в основном зенитные и состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС. Это ракетная система С-300, а также зенитные комплексы сухопутных войск - ТОР-М1 и Оса-АКМ. Путь к их поставке в Армению открывает закупка новых израильских систем, которые станут частью "Железного купола", создаваемого нашей страной на всей территории региона Эгейского моря, который будет стоить около 2 миллиардов и будет завершен к концу 2026 года. Ориентируясь на эту дату, мы можем получить первое представление о том, когда эти системы могут быть поставлены", - сообщил портал.Он отмечает, что армяне имеют опыт использования российского вооружения и располагают необходимыми запчастями для его обслуживания, что является самой большой проблемой для греческих вооруженных сил, особенно в последние годы после начала конфликта на Украине и эмбарго, введенного НАТО и ЕС против России."Зенитные комплексы израильского производства, которые должны заменить российские системы в Греции, - это David"s Sling - "Праща Давида" с баллистическими ракетами дальностью до 300 км, Barak MX с дальностью от 35 до 150 км и Spyder с дальностью от 20 до 50 км", - пишет издание.Российское оружиеГреция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции".На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон").Руководство Греции неоднократно заявляло, что Афины не намерены поставлять зенитные С-300 или американские Patriot на Украину, так как они абсолютно необходимы для обороны страны.В то же время премьер-министр Кириакос Мицотакис заявлял, что Греция в любом случае должна стать независимой от российских систем вооружения.Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявлял, что вывод зенитных систем российского производства, которые являются частью национальной системы ПВО Греции, не представляется возможным без замены на системы вооружения с аналогичными или превосходящими оперативными возможностями. Кроме того, как и со всеми системами вооружений, при их закупке существуют юридические обязательства по их продаже или передаче, сказал Дендиас.Для отправки С-300 на Украину требуется разрешение российского производителя, что маловероятно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240408/istrebiteli-1938502885.html

https://ria.ru/20241004/armeniya-1976461031.html

https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, греция, франция, зрк с-300, никос дендиас, кириакос мицотакис, сергей лавров, евросоюз, нато, бмп-1, украина