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Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии - РИА Новости, 26.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:53 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/anokhin-1985875691.html
Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии
Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии - РИА Новости, 26.11.2024
Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии
Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел прямую линию, во время которой ответил на 53 вопроса местных жителей. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:53
2024-11-26T19:53
смоленская область
смоленская область
василий анохин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел прямую линию, во время которой ответил на 53 вопроса местных жителей. "Почти три часа общения вместо 1,5 запланированных, ответы на 53 злободневных вопроса от жителей области и более 1700 сообщений, поступивших через специальный бот. Таковы короткие итоги прошедшей прямой линии. Но представленные цифры – это лишь отправная точка. Главные результаты будут позже, когда обращения смолян будут отработаны нашей командой", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Важное ежегодное мероприятие позволило напрямую узнать о проблемах, волнующих смолян, подробно рассказать о принимаемых решениях, итогах и планах работы. Для обсуждения в эфире брали вопросы, по темам которых поступило наибольшее количество обращений. В их числе – восстановление электроснабжения после снегопада, поддержка участников СВО и их семей, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита населения, молодые специалисты и другое, отметил губернатор. "Благодарю жителей области за вопросы. По всем обращениям уже даны поручения. Выявленные проблемы будут решаться", - подчеркнул Анохин.
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смоленская область, василий анохин, общество
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Общество
Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии

Губернатор Василий Анохин ответил на 53 вопроса смолян во время прямой линии

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин провел прямую линию, во время которой ответил на 53 вопроса местных жителей.
"Почти три часа общения вместо 1,5 запланированных, ответы на 53 злободневных вопроса от жителей области и более 1700 сообщений, поступивших через специальный бот. Таковы короткие итоги прошедшей прямой линии. Но представленные цифры – это лишь отправная точка. Главные результаты будут позже, когда обращения смолян будут отработаны нашей командой", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Важное ежегодное мероприятие позволило напрямую узнать о проблемах, волнующих смолян, подробно рассказать о принимаемых решениях, итогах и планах работы. Для обсуждения в эфире брали вопросы, по темам которых поступило наибольшее количество обращений. В их числе – восстановление электроснабжения после снегопада, поддержка участников СВО и их семей, ЖКХ, здравоохранение, образование, социальная защита населения, молодые специалисты и другое, отметил губернатор.
"Благодарю жителей области за вопросы. По всем обращениям уже даны поручения. Выявленные проблемы будут решаться", - подчеркнул Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинОбщество
 
 
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