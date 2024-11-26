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Масштабные акции планируют провести в Тульской области в преддверии 9 Мая - РИА Новости, 26.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
18:56 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/aktsii-1985867054.html
Масштабные акции планируют провести в Тульской области в преддверии 9 Мая
Масштабные акции планируют провести в Тульской области в преддверии 9 Мая - РИА Новости, 26.11.2024
Масштабные акции планируют провести в Тульской области в преддверии 9 Мая
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел заседание организационного комитета празднования Дня Победы, в планах провести в регионе масштабные РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:56
2024-11-26T18:56
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел заседание организационного комитета празднования Дня Победы, в планах провести в регионе масштабные акции в преддверии праздника, сообщает пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что ключевое, самое почетное место во всех юбилейных мероприятиях, должно быть отведено героям Великой Отечественной войны. Каждый ветеран должен быть окружен вниманием и заботой. В первую очередь это касается работы социальных служб и медицинских организаций.По словам губернатора, необходимо продумать масштабные акции, которые объединят всю область в желании поздравить и поблагодарить ветеранов, память о них занимает особое место в сердцах многих поколений."Наш долг – не только помнить об их великом подвиге, но и проводить усиленную патриотическую работу, построенную на идеологии преемственности поколений, сохранении наших традиционных ценностей. Сегодня это важно, как никогда. Наша молодежь должна знать, что Победа советского народа была достигнута благодаря его единству и готовности защищать свою Родину до конца. Также, как сейчас это происходит в зоне СВО", - цитирует пресс-служба Миляева.Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что к учреждениям здравоохранения прикреплен 3981 ветеран, 99,8% из них прошли диспансеризацию. Они обеспечиваются необходимыми лекарствами, за последние полтора года обновлены условия для их лечения в госпитале ветеранов войн. Также ветеранам помогают улучшить жилищные условия и приобрести бытовую технику, компенсируют оплату жилья и коммунальных услуг.По указу президента 3316 жителям Тульской области будут вручены юбилейные медали "80 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.". Ветеранов, проживающих в регионе, пригласят участвовать в Параде Победы, также им передадут продуктовые наборы.Губернатор поручил поздравить каждого ветерана масштабно, с участием молодежи: чтобы у дома каждого героя прошел свой парад.Одним из основных направлений остается сохранение памяти погибших в Великой Отечественной войне. Продолжится благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов. Будут проведены работы по приведению в порядок и восстановлению мемориалов почти на 100 миллионов рублей.Миляев поручил к маю 2025 года привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы .
https://ria.ru/20241120/milyaev-1984899098.html
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тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
Масштабные акции планируют провести в Тульской области в преддверии 9 Мая

Миляев: в Тульской области запланированы масштабные акции в преддверии 9 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев во вторник провел заседание организационного комитета празднования Дня Победы, в планах провести в регионе масштабные акции в преддверии праздника, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что ключевое, самое почетное место во всех юбилейных мероприятиях, должно быть отведено героям Великой Отечественной войны. Каждый ветеран должен быть окружен вниманием и заботой. В первую очередь это касается работы социальных служб и медицинских организаций.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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По словам губернатора, необходимо продумать масштабные акции, которые объединят всю область в желании поздравить и поблагодарить ветеранов, память о них занимает особое место в сердцах многих поколений.
"Наш долг – не только помнить об их великом подвиге, но и проводить усиленную патриотическую работу, построенную на идеологии преемственности поколений, сохранении наших традиционных ценностей. Сегодня это важно, как никогда. Наша молодежь должна знать, что Победа советского народа была достигнута благодаря его единству и готовности защищать свою Родину до конца. Также, как сейчас это происходит в зоне СВО", - цитирует пресс-служба Миляева.
Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что к учреждениям здравоохранения прикреплен 3981 ветеран, 99,8% из них прошли диспансеризацию. Они обеспечиваются необходимыми лекарствами, за последние полтора года обновлены условия для их лечения в госпитале ветеранов войн. Также ветеранам помогают улучшить жилищные условия и приобрести бытовую технику, компенсируют оплату жилья и коммунальных услуг.
По указу президента 3316 жителям Тульской области будут вручены юбилейные медали "80 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.". Ветеранов, проживающих в регионе, пригласят участвовать в Параде Победы, также им передадут продуктовые наборы.
Губернатор поручил поздравить каждого ветерана масштабно, с участием молодежи: чтобы у дома каждого героя прошел свой парад.
Одним из основных направлений остается сохранение памяти погибших в Великой Отечественной войне. Продолжится благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов. Будут проведены работы по приведению в порядок и восстановлению мемориалов почти на 100 миллионов рублей.
Миляев поручил к маю 2025 года привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы .
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Тульская областьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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