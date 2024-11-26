https://ria.ru/20241126/afganistan-1985685449.html

Талибы ждут, что Россия поможет им нейтрализовать давление Запада

Талибы ждут, что Россия поможет им нейтрализовать давление Запада - РИА Новости, 26.11.2024

Талибы ждут, что Россия поможет им нейтрализовать давление Запада

Талибы ожидают, что Россия поможет им нейтрализовать давление стран Запада и США, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:14

2024-11-26T01:14

2024-11-26T01:14

в мире

россия

афганистан

сша

сергей шойгу

талибан

оон

исламское государство*

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КАБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Талибы ожидают, что Россия поможет им нейтрализовать давление стран Запада и США, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения "Талибан"* мулла Абдул Гани Барадар. "Мы постарались обеспечить условия для наращивания экспорта афганских товаров за рубеж и привлечения иностранных инвестиций в Афганистан. Как вам известно, после победы Исламского Эмирата в Афганистане США и страны Запада оказывают на нас всевозможное давление. Поэтому мы ждем, что Российская Федерация поможет нам нейтрализовать это давление", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. "Можем заверить, что Исламский Эмират - надежный экономический партнер. Наши силовые структуры много сделали для стабилизации ситуации... В результате их усилий ИГ** в Афганистане было уничтожено и переместилось в другие страны", - заключил Барадар. В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алекей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241125/afganistan-1985680497.html

https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html

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афганистан

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, афганистан, сша, сергей шойгу, талибан, оон, исламское государство*