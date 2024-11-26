https://ria.ru/20241126/afganistan-1985682958.html

Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией

Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией - РИА Новости, 26.11.2024

Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией

Талибы (движение Талибан)* надеются, что визит российской делегации в Кабул в понедельник станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:36

2024-11-26T00:36

2024-11-26T01:25

кабул (город)

россия

афганистан

сергей шойгу

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талибан

оон

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КАБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Талибы (движение Талибан)* надеются, что визит российской делегации в Кабул в понедельник станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар. "Рад приветствовать вашу делегацию в Кабуле. Ваш визит имеет для нас особое значение и ценность, свидетельствуя о сложившихся между нашими странами позитивных отношениях - наращивается обмен делегациями, наши представители получают приглашения на многие мероприятия. Надеемся, что ваш визит станет отправной точкой обмена и делегациями высокого уровня - чтобы мы с коллегами с вашей стороны подробно обсудили вопросы политики и безопасности", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241125/afganistan-1985680497.html

https://ria.ru/20241125/podarok-1985679760.html

кабул (город)

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кабул (город), россия, афганистан, сергей шойгу, алексей оверчук, талибан, оон, в мире