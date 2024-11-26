Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией
Талибы надеются на активизацию обмена делегациями высокого уровня с Россией
Вид города Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Талибы (движение Талибан)* надеются, что визит российской делегации в Кабул в понедельник станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар.
"Рад приветствовать вашу делегацию в Кабуле. Ваш визит имеет для нас особое значение и ценность, свидетельствуя о сложившихся между нашими странами позитивных отношениях - наращивается обмен делегациями, наши представители получают приглашения на многие мероприятия. Надеемся, что ваш визит станет отправной точкой обмена и делегациями высокого уровня - чтобы мы с коллегами с вашей стороны подробно обсудили вопросы политики и безопасности", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.