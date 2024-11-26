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Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
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00:36 26.11.2024 (обновлено: 01:25 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/afganistan-1985682958.html
Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией
Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией - РИА Новости, 26.11.2024
Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией
Талибы (движение Талибан)* надеются, что визит российской делегации в Кабул в понедельник станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:36
2024-11-26T01:25
кабул (город)
россия
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сергей шойгу
алексей оверчук
талибан
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КАБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Талибы (движение Талибан)* надеются, что визит российской делегации в Кабул в понедельник станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар. "Рад приветствовать вашу делегацию в Кабуле. Ваш визит имеет для нас особое значение и ценность, свидетельствуя о сложившихся между нашими странами позитивных отношениях - наращивается обмен делегациями, наши представители получают приглашения на многие мероприятия. Надеемся, что ваш визит станет отправной точкой обмена и делегациями высокого уровня - чтобы мы с коллегами с вашей стороны подробно обсудили вопросы политики и безопасности", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани. У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241125/afganistan-1985680497.html
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кабул (город), россия, афганистан, сергей шойгу, алексей оверчук, талибан, оон, в мире
Кабул (город), Россия, Афганистан, Сергей Шойгу, Алексей Оверчук, Талибан, ООН, В мире
Талибы надеются на наращивание обмена делегациями с Россией

Талибы надеются на активизацию обмена делегациями высокого уровня с Россией

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Гращенков
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КАБУЛ, 26 ноя - РИА Новости. Талибы (движение Талибан)* надеются, что визит российской делегации в Кабул в понедельник станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар.
"Рад приветствовать вашу делегацию в Кабуле. Ваш визит имеет для нас особое значение и ценность, свидетельствуя о сложившихся между нашими странами позитивных отношениях - наращивается обмен делегациями, наши представители получают приглашения на многие мероприятия. Надеемся, что ваш визит станет отправной точкой обмена и делегациями высокого уровня - чтобы мы с коллегами с вашей стороны подробно обсудили вопросы политики и безопасности", - сказал он на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Талибы надеются, что визит российской делегации укрепит отношения
Вчера, 23:54
В понедельник обширная российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и с главой МВД Сираджуддином Хаккани.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Российская делегация обменялась подарками с руководством Афганистана
Вчера, 23:37
 
Кабул (город)РоссияАфганистанСергей ШойгуАлексей ОверчукТалибанООНВ мире
 
 
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