https://ria.ru/20241126/abkhaziya-1985778492.html

В Абхазии готовят поправки в конституцию

В Абхазии готовят поправки в конституцию - РИА Новости, 26.11.2024

В Абхазии готовят поправки в конституцию

Комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправки в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:46

2024-11-26T13:46

2024-11-26T13:46

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даут хутаба

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СУХУМ, 26 ноя – РИА Новости. Комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправки в конституцию "О законодательной и исполнительной власти", согласно которой ряд полномочий будет передан от президента парламенту, сообщил РИА Новости глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба. "Одиннадцатого ноября мы провели заседание, в ходе которого обсудили законопроект "О законодательной и исполнительной власти". По итогам заседания члены комитета приняли решение вынести проект на очередное заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. Этот закон необходим для перераспределения полномочий между президентом и парламентом. Не должны быть все рычаги управления государством у президента. Должен быть баланс", - сказал Хутаба. По его словам, законопроект предусматривает упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров, министры будут назначаться по согласованию с парламентом. "Исключив должности премьера и вице-премьеров, мы исключаем посредников между министрами и президентом, что способствует сокращению госаппарата и повысит оперативность и согласованность работы органов власти",- сказал депутат. Он отметил, что для принятия законопроекта "О законодательной и исполнительной власти" в окончательном чтении потребуется примерно полгода. "При принятии конституционного закона между чтениями должен выдерживаться определенный промежуток времени. У нас есть ряд мнений по поводу этого проекта, так что работа предстоит интенсивная", - подчеркнул Хутаба.

https://ria.ru/20241121/abkhaziya-1984962748.html

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в мире, абхазия, даут хутаба, политика