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В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 25.11.2024 (обновлено: 20:03 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским
Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:21
2024-11-25T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Сырский выполняет определенные задания и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи. То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, &lt;…&gt; то есть уже есть открытый серьезный конфликт", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский утрачивает контроль над страной. Соскин полагает, что, скорее всего, в ближайшее время руководство армии выйдет из-под его подчинения.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985620568.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским

Соскин: между Зеленским и Сырским возник серьезный конфликт

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Сырский выполняет определенные задания и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи. То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, <…> то есть уже есть открытый серьезный конфликт", — отметил он.
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По словам эксперта, Зеленский утрачивает контроль над страной. Соскин полагает, что, скорее всего, в ближайшее время руководство армии выйдет из-под его подчинения.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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