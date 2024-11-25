https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html

В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским

В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским - РИА Новости, 25.11.2024

В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским

Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:21

2024-11-25T19:21

2024-11-25T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Сырский выполняет определенные задания и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи. То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, <…> то есть уже есть открытый серьезный конфликт", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский утрачивает контроль над страной. Соскин полагает, что, скорее всего, в ближайшее время руководство армии выйдет из-под его подчинения.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985620568.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины