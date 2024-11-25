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В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским - РИА Новости, 25.11.2024
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским
Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:21
2024-11-25T19:21
2024-11-25T20:03
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и Главкомом ВСУ Александром Сырским возник конфликт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Сырский выполняет определенные задания и, что важно, уже он не приходит к Зеленскому на встречи. То есть уже можно говорить, что столкновение вышло за рамки, <…> то есть уже есть открытый серьезный конфликт", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский утрачивает контроль над страной. Соскин полагает, что, скорее всего, в ближайшее время руководство армии выйдет из-под его подчинения.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985620568.html
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В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским
Соскин: между Зеленским и Сырским возник серьезный конфликт