"План победы" Зеленского писался в интересах США, пишут СМИ
"План победы" Зеленского писался в интересах Республиканской партии США
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Так называемый "план победы" Зеленского писался во многом в интересах Республиканской партии США, исключая возвращение границ 1991 года, но предусматривая защиту территорий с месторождением лития, сообщает украинское агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Фактически весь текущий год основные дипломатические усилия Украины концентрировались вокруг собственных механизмов: формулы мира, саммитов мира, впоследствии – плана победы. Что сейчас, после победы Дональда Трампа, делать с этим инструментарием, в Киеве еще не решили. По крайней мере, окончательно убирать их со стола украинская власть не собирается", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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По его данным, в Киеве стремятся получить экономические гарантии безопасности: крупные западные инвестиции на Украину должны стать стимулом для защиты. Однако, как отмечает источник, такие идеи не предполагают возвращения к границам 1991 года.
По словам одного из собеседников РБК-Украина, с этим расчетом и были выписаны отдельные пункты "плана победы" Зеленского, во многом под "интересы Республиканской партии США", включая разработку месторождений лития – сверхважного металла в эпоху развития электроники и популярности электромобилей.
"Но минус этих идей в том, что они не предусматривают возвращения границ 1991 года. Республиканцы смотрят на все прагматично, условно говоря, вот у вас есть литий в Житомирской области, это понятно, его надо защищать. А что у вас на Донбассе? Уголь? А аргументы о "нашей земле" и "наших людях", которых надо вернуть, они не воспринимают, говорят: "Вот вы Донбасс, когда потеряли, 10 лет назад? Так там уже не ваши люди и все в таком духе", – приводит агентство слова собеседника.
Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Позднее Зеленский заявил, что Германия скептически относится к членству Украины в НАТО. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
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