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"Зеленский преуспел": в Киеве сделали тяжелое признание - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 25.11.2024 (обновлено: 12:36 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985556899.html
"Зеленский преуспел": в Киеве сделали тяжелое признание
"Зеленский преуспел": в Киеве сделали тяжелое признание - РИА Новости, 25.11.2024
"Зеленский преуспел": в Киеве сделали тяжелое признание
Украину полностью выбили из мировой игры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:33
2024-11-25T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украину полностью выбили из мировой игры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — признал он.По мнению Соскина, Украина уже перестает вызывать интерес у Запада, а усилия Киева привлечь на свою сторону избранного президента США Дональда Трампа обречены на провал. Как отметил аналитик, будущий глава Белого дома не будет рисковать решением американских проблем ради Украины."Все, это уже битая карта, которая в ближайшее время не подлежит восстановлению", — заключил он.Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241125/mask-1985514629.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дональд трамп, киев, youtube
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дональд Трамп, Киев, YouTube
"Зеленский преуспел": в Киеве сделали тяжелое признание

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский выбил Украину из мировой игры

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украину полностью выбили из мировой игры, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Украина вообще уже никому не интересна. Зеленский со своими союзниками так преуспел за три года, что Украина практически полностью выбита из мировой игры", — признал он.
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По мнению Соскина, Украина уже перестает вызывать интерес у Запада, а усилия Киева привлечь на свою сторону избранного президента США Дональда Трампа обречены на провал. Как отметил аналитик, будущий глава Белого дома не будет рисковать решением американских проблем ради Украины.
«
"Все, это уже битая карта, которая в ближайшее время не подлежит восстановлению", — заключил он.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДональд ТрампКиевYouTube
 
 
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