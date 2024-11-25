https://ria.ru/20241125/zaporozhe-1985616695.html

Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области

Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области - РИА Новости, 25.11.2024

Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области

Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и натовским оружием в Запорожской области, арсенал был полностью уничтожен, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:25

2024-11-25T16:25

2024-11-25T16:25

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616105_0:186:1048:776_1920x0_80_0_0_646b57489530dcb76a60674f813bbf99.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и натовским оружием в Запорожской области, арсенал был полностью уничтожен, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. Бойцы Росгвардии совместно с военной контрразведкой провели разведывательно-поисковые мероприятия с применением аэровизуальных систем наблюдения в лесополосе близ линии фронта. "При тщательной проверке местности и анализе собранных данных удалось выявить замаскированный тайник, в котором находились около сорока 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, свыше трехсот патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два противотанковых гранатомёта производства стран НАТО", - говорится в сообщении. Найденный арсенал был уничтожен специалистами инженерно-технического подразделения Росгвардии, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато