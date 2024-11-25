https://ria.ru/20241125/zaporozhe-1985616695.html
Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области
Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области - РИА Новости, 25.11.2024
Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области
Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и натовским оружием в Запорожской области, арсенал был полностью уничтожен, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:25
2024-11-25T16:25
2024-11-25T16:25
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нато
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и натовским оружием в Запорожской области, арсенал был полностью уничтожен, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. Бойцы Росгвардии совместно с военной контрразведкой провели разведывательно-поисковые мероприятия с применением аэровизуальных систем наблюдения в лесополосе близ линии фронта. "При тщательной проверке местности и анализе собранных данных удалось выявить замаскированный тайник, в котором находились около сорока 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, свыше трехсот патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два противотанковых гранатомёта производства стран НАТО", - говорится в сообщении. Найденный арсенал был уничтожен специалистами инженерно-технического подразделения Росгвардии, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240418/tayniki-1940759835.html
запорожская область
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запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато
Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), НАТО
Росгвардия обнаружила схрон с натовским оружием в Запорожской области
Росгвардия уничтожила схрон с натовским оружием в Запорожской области