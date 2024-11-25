https://ria.ru/20241125/zapad-1985579664.html

"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта

"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта - РИА Новости, 25.11.2024

"Это революция": на Западе заявили о новом этапе конфликта

Использование Россией ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:05

2024-11-25T14:05

2024-11-25T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Использование Россией ракеты "Орешник" на Украине свидетельствует о начале нового этапа конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Это стало важнейшей революцией", — отметил Меркурис.Эксперт особо отметил тот факт, что эти ракеты не могут перехватить ни украинские, ни западные системы ПВО."Я думаю, это меняет всю технологию ведения войны", — считает аналитик.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241125/devis-1985520242.html

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