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В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 25.11.2024 (обновлено: 23:57 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/zakharova--1985663998.html
В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России
В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России - РИА Новости, 25.11.2024
В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:25
2024-11-25T23:57
специальная военная операция на украине
россия
нато
в мире
роб бауэр
мария захарова
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России."Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", — сказала она.Ранее в понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, что альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". Он утверждает, что в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.Президент Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, указывается, что Россия может применить ядерное оружие, если:При этом отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
https://ria.ru/20241125/lavrov-1985652084.html
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россия, нато, в мире, роб бауэр, мария захарова, белоруссия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, В мире, Роб Бауэр, Мария Захарова, Белоруссия, Владимир Путин
В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России

Захарова напомнила о ядерной доктрине после слов адмирала Бауэра об ударах по РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России.
"Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", — сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Ранее в понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, что альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". Он утверждает, что в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.
Президент Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, указывается, что Россия может применить ядерное оружие, если:
  • против нее или союзников применят ядерные или другие виды ОМУ;
  • против России или Белоруссии используют обычные вооружения, создающие критическую угрозу их суверенитету;
  • поступит достоверная информация о запуске баллистических ракет, атакующих Россию или союзников;
  • ОМУ используют для ударов по российским объектам и военнослужащим, расположенным за пределами страны;
  • противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • имеются достоверные данные о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВ миреРоб БауэрМария ЗахароваБелоруссияВладимир Путин
 
 
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