В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России
Захарова напомнила о ядерной доктрине после слов адмирала Бауэра об ударах по РФ
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России.
"Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", — сказала она.
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Ранее в понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, что альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". Он утверждает, что в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.
Президент Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, указывается, что Россия может применить ядерное оружие, если:
- против нее или союзников применят ядерные или другие виды ОМУ;
- против России или Белоруссии используют обычные вооружения, создающие критическую угрозу их суверенитету;
- поступит достоверная информация о запуске баллистических ракет, атакующих Россию или союзников;
- ОМУ используют для ударов по российским объектам и военнослужащим, расположенным за пределами страны;
- противник воздействует на критически важные военные и государственные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
- имеются достоверные данные о массированном старте средств воздушно-космического нападения — в том числе авиации, крылатых ракет, беспилотников — и пересечении ими российской границы.
При этом отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.
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