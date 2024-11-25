https://ria.ru/20241125/zakharova--1985663998.html

В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России

В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России - РИА Новости, 25.11.2024

В МИД оценили слова главы Военного комитета НАТО об ударах по России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:25

2024-11-25T20:25

2024-11-25T23:57

специальная военная операция на украине

россия

нато

в мире

роб бауэр

мария захарова

белоруссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985666090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_824380ea9699553e6cc273468dc753a3.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России."Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", — сказала она.Ранее в понедельник Бауэр заявил, что в НАТО меняется отношение к идее, что альянс — это только оборонительное объединение, члены которого "будут сидеть и ждать, когда на них нападут". Он утверждает, что в случае конфликта с Россией страны блока должны первыми нанести комбинацию высокоточных ударов по ее территории.Президент Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В них, в частности, указывается, что Россия может применить ядерное оружие, если:При этом отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера.

https://ria.ru/20241125/lavrov-1985652084.html

https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, в мире, роб бауэр, мария захарова, белоруссия, владимир путин