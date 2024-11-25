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В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве младенца

В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве младенца - РИА Новости, 25.11.2024

В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве младенца

Задержана мать двух младенцев, подозреваемая в убийстве одного из детей и попытке убийства его 6-месячного брата-близнеца в городе Таганроге Ростовской области, РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:57

2024-11-25T18:57

2024-11-25T18:57

происшествия

россия

таганрог

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Задержана мать двух младенцев, подозреваемая в убийстве одного из детей и попытке убийства его 6-месячного брата-близнеца в городе Таганроге Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Задержана жительница города Таганрога… мать малолетних детей…подозреваемая в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей", - говорится в релизе СК. Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после обнаружения в Таганроге Ростовской области тела 6-месячного мальчика с признаками насильственной смерти. В медицинское учреждение также с телесными повреждениями был госпитализирован его шестимесячный брат. Следствие проверяло все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений. По предварительным данным, 24 ноября мать братьев-близнецов, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, нанесла двум младенцам телесные повреждения. "Затем, положив детей в сумки-переноски, она отнесла их в один из магазинов, расположенных в городе Таганроге, где оставила", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Сотрудники магазина вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу. В настоящее время следователи и криминалисты проводят судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), и части 3 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), уточняли в пресс-службе регионального главка СК РФ. Прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела. Организована проверка полноты выполнения родителями своих обязанностей и "реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", сообщала пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

https://ria.ru/20241125/chelyabinsk-1985576020.html

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происшествия, россия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)