https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html

В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева

В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева - РИА Новости, 25.11.2024

В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева

В Ростовской области задержали заместителя губернатора — главу регионального Минтранса Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:16

2024-11-25T10:16

2024-11-25T12:10

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. В Ростовской области задержали заместителя губернатора — главу регионального Минтранса Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин."Сотрудниками правоохранительных органов задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко", — сказал он.По словам Тюрина, областное правительство оказывает правоохранителям полное содействие. Министерство транспорта работает в штатном режиме, добавил он.Кушнарев — уроженец Тацинского района Ростовской области, ему 49 лет. Вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, в 2014-м возглавил региональный Минтранс. С 2016 по 2019 год он был главой администрации Ростова-на-Дону, позже — председателем совета директоров Региональной корпорации развития.В 2021 году Кушнарева избрали депутатом Госдумы, там он был членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая этого года его полномочия досрочно прекратили, а в июне он снова занял пост министра транспорта Ростовской области.

https://ria.ru/20241119/sud-1984632790.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область