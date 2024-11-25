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В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева - РИА Новости, 25.11.2024
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10:16 25.11.2024 (обновлено: 12:10 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html
В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева
В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева - РИА Новости, 25.11.2024
В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева
В Ростовской области задержали заместителя губернатора — главу регионального Минтранса Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:16
2024-11-25T12:10
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. В Ростовской области задержали заместителя губернатора — главу регионального Минтранса Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.&quot;Сотрудниками правоохранительных органов задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко&quot;, — сказал он.По словам Тюрина, областное правительство оказывает правоохранителям полное содействие. Министерство транспорта работает в штатном режиме, добавил он.Кушнарев — уроженец Тацинского района Ростовской области, ему 49 лет. Вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, в 2014-м возглавил региональный Минтранс. С 2016 по 2019 год он был главой администрации Ростова-на-Дону, позже — председателем совета директоров Региональной корпорации развития.В 2021 году Кушнарева избрали депутатом Госдумы, там он был членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая этого года его полномочия досрочно прекратили, а в июне он снова занял пост министра транспорта Ростовской области.
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области задержали заместителя губернатора Виталия Кушнарева

В Ростовской области задержали замгубернатора и главу Минтранса Кушнарева

© РИА Новости / Александр Блотницкий | Перейти в медиабанкВиталий Кушнарев
Виталий Кушнарев - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Александр Блотницкий
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Виталий Кушнарев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя — РИА Новости. В Ростовской области задержали заместителя губернатора — главу регионального Минтранса Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко, сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин.
«

"Сотрудниками правоохранительных органов задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко", — сказал он.

По словам Тюрина, областное правительство оказывает правоохранителям полное содействие. Министерство транспорта работает в штатном режиме, добавил он.
Кушнарев — уроженец Тацинского района Ростовской области, ему 49 лет. Вошел в состав правительства Ростовской области в 2010 году, в 2014-м возглавил региональный Минтранс. С 2016 по 2019 год он был главой администрации Ростова-на-Дону, позже — председателем совета директоров Региональной корпорации развития.
В 2021 году Кушнарева избрали депутатом Госдумы, там он был членом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В конце мая этого года его полномочия досрочно прекратили, а в июне он снова занял пост министра транспорта Ростовской области.
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