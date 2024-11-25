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Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве - РИА Новости, 25.11.2024
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18:18 25.11.2024 (обновлено: 18:35 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/yuid-1985646225.html
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве - РИА Новости, 25.11.2024
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве
В Москве открылся Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД", в котором принимают участие представители 75 регионов страны, сообщает Госавтоинспекция. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:18
2024-11-25T18:35
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Москве открылся Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД", в котором принимают участие представители 75 регионов страны, сообщает Госавтоинспекция.ЮИД – это юные инспекторы движения, отряды, которые занимаются пропагандой безопасности дорожного движения среди сверстников и взрослых. Форум традиционно стал площадкой, где встретятся не только подростки, но также их педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Задача – подвести итоги деятельности движения в 2024 году и определить план работы на следующие 12 месяцев. Для участников форума подготовлена патриотическая программа, включающая несколько встреч с ветеранами специальной военной операции.Во время церемонии открытия форума участников приветствовал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. Генерал-майор полиции назвал работу отрядов юных инспекторов дорожного движения эффективной, отметив, что члены отрядов давно стали помощниками сотрудников Госавтоинспекции в проведении пропагандистской работы с детьми и взрослыми. Он добавил, что солидный возраст организации, которой уже более 15 лет, позволил найти эффективные формы воздействия на всех участников дорожного движения, независимо от их возраста, статуса, профессии."Это шестой по счету всероссийский форум, на котором совершенно точно будут озвучены важные предложения о том, что необходимо реализовать на государственном уровне для обеспечения детской безопасности на дорогах", – сказал он.Понарьин в выступлении поблагодарил педагогов, которые работают с участниками движения ЮИД, прививая им верные установки. Со сцены ребят и их наставников также поприветствовали депутат Государственной думы Сергей Тен и председатель ЮИД Валентина Кульбицкая.Главным мероприятием форума станут дискуссионные площадки, в них примут все те, кто прибыл в Москву для участия в форуме. Итогом события станет разработка перечня мероприятий, куда будут включены все возможные интерактивные форматы, позволяющие снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма в России. Все предложения попадут в Концепцию совершенствования деятельности движения ЮИД на ближайшие пять лет.Двухдневный форум "Я выбираю ЮИД" завершится торжественной церемонией закрытия и награждения, которая состоится 26 ноября в концертном зале "Измайлово" в Москве.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984445027.html
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Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве

Госавтоинспекция: в форуме "Я выбираю ЮИД" принимают участие 75 регионов страны

© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД РоссииВсероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве
Всероссийский форум Я выбираю ЮИД заработал в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото предоставлено Госавтоинспекцией МВД России
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" заработал в Москве
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Москве открылся Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД", в котором принимают участие представители 75 регионов страны, сообщает Госавтоинспекция.
ЮИД – это юные инспекторы движения, отряды, которые занимаются пропагандой безопасности дорожного движения среди сверстников и взрослых. Форум традиционно стал площадкой, где встретятся не только подростки, но также их педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Задача – подвести итоги деятельности движения в 2024 году и определить план работы на следующие 12 месяцев. Для участников форума подготовлена патриотическая программа, включающая несколько встреч с ветеранами специальной военной операции.
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Во время церемонии открытия форума участников приветствовал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. Генерал-майор полиции назвал работу отрядов юных инспекторов дорожного движения эффективной, отметив, что члены отрядов давно стали помощниками сотрудников Госавтоинспекции в проведении пропагандистской работы с детьми и взрослыми. Он добавил, что солидный возраст организации, которой уже более 15 лет, позволил найти эффективные формы воздействия на всех участников дорожного движения, независимо от их возраста, статуса, профессии.
"Это шестой по счету всероссийский форум, на котором совершенно точно будут озвучены важные предложения о том, что необходимо реализовать на государственном уровне для обеспечения детской безопасности на дорогах", – сказал он.
Понарьин в выступлении поблагодарил педагогов, которые работают с участниками движения ЮИД, прививая им верные установки. Со сцены ребят и их наставников также поприветствовали депутат Государственной думы Сергей Тен и председатель ЮИД Валентина Кульбицкая.
Главным мероприятием форума станут дискуссионные площадки, в них примут все те, кто прибыл в Москву для участия в форуме. Итогом события станет разработка перечня мероприятий, куда будут включены все возможные интерактивные форматы, позволяющие снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма в России. Все предложения попадут в Концепцию совершенствования деятельности движения ЮИД на ближайшие пять лет.
Двухдневный форум "Я выбираю ЮИД" завершится торжественной церемонией закрытия и награждения, которая состоится 26 ноября в концертном зале "Измайлово" в Москве.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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